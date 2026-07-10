Суд в Польше приговорил российского активиста к семи годам за шпионаж
Суд в Польше приговорил 31-летнего оппозиционного активиста Игоря Рогова к семи годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Его признали виновным в сборе и передаче ФСБ России конфиденциальных данных в период с февраля по август 2022 года.
Как сообщает Politico, приговор россиянину вынес Окружной суд в Сосновце. Издание назвало случай первым известным судебным процессом в Европе по обвинению в шпионаже против российского оппозиционера после начала боевых действий на Украине. Он также был осужден за участие в незаконной пересылке взрывчатых веществ через польскую территорию в 2024 году. Посылка была перехвачена спецслужбами на складе курьерской службы.
По версии стороны обвинения, Рогов собирал информацию о проживающих в Польше российских эмигрантах, местных чиновниках, сотрудниках университетов и организациях, помогающих диссидентам обустроиться за рубежом.
По словам осужденного, он был завербован ФСБ за несколько лет до выезда из России. Кроме того, к трем годам тюрьмы была приговорена его супруга Ирина Рогова, которую признали виновной в содействии передаче собранных сведений российской разведке.
Случай Игоря Рогова, осужденного за шпионаж в Польше, является частью более широкой тенденции. Польские спецслужбы активно выявляют и задерживают людей по обвинению в шпионаже в пользу России, при этом среди обвиняемых есть граждане Украины, Белоруссии и самой России. Например, в 2023 году польские спецслужбы задержали по меньшей мере 16 иностранных граждан по таким обвинениям. При этом в декабре того же года польский окружной суд города Люблин признал вину 14 из них. Ранее, в 2024 году, в Польше также велись поиски трёх осуждённых за шпионаж в пользу России, которые получили минимальные сроки, но исчезли из поля зрения спецслужб.
В ряде случаев, помимо сбора информации, обвинения включали подготовку актов диверсии и распространение пропагандистских материалов. Например, в марте 2023 года в Польше задержали девять иностранцев, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой и подготовке диверсий, направленных на срыв поставок вооружений Украине. Отдельные дела касались распространения материалов ЧВК «Вагнер» и даже подготовки диверсии на железной дороге для создания хаоса и антиукраинских настроений. Эти действия, по данным польской прокуратуры, направлены на ослабление позиции Польши на международной арене и дискредитацию Украины и ЕС.
Интересно отметить, что сама Польша неоднократно использовала обвинения в шпионаже и в отношении своих граждан. Так, в мае 2024 года прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении бывшего судьи Томаша Шмидта, который попросил политического убежища в Белоруссии, заявив, что имел доступ к секретным документам.