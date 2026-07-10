Суд в Польше приговорил российского активиста к семи годам за шпионаж

Суд в Польше приговорил 31-летнего оппозиционного активиста Игоря Рогова к семи годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Его признали виновным в сборе и передаче ФСБ России конфиденциальных данных в период с февраля по август 2022 года.

Как сообщает Politico, приговор россиянину вынес Окружной суд в Сосновце. Издание назвало случай первым известным судебным процессом в Европе по обвинению в шпионаже против российского оппозиционера после начала боевых действий на Украине. Он также был осужден за участие в незаконной пересылке взрывчатых веществ через польскую территорию в 2024 году. Посылка была перехвачена спецслужбами на складе курьерской службы.

По версии стороны обвинения, Рогов собирал информацию о проживающих в Польше российских эмигрантах, местных чиновниках, сотрудниках университетов и организациях, помогающих диссидентам обустроиться за рубежом.

По словам осужденного, он был завербован ФСБ за несколько лет до выезда из России. Кроме того, к трем годам тюрьмы была приговорена его супруга Ирина Рогова, которую признали виновной в содействии передаче собранных сведений российской разведке.