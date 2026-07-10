Доля кипрской Capefar Limited в «Усть-Луга Ойл» передана в управление компании

Составлено ИИ-Ассистентъ

Передача доли кипрской Capefar Limited в «Усть-Луга Ойл» во временное управление компании является частью серии мер, направленных на усиление государственного контроля над активами, принадлежащими иностранным компаниям или связанным с ними структурам. Ранее Росимущество уже получило в управление доли финской энергетической компании Fortum, агрохолдинга «Агротерра» и пивоваренной группы Carlsberg Group в российских активах. Эти действия объясняются необходимостью адаптации к условиям внешнего давления, хотя, например, в марте 2024 года передача долей Danone Росимуществу была отменена.

Подобные решения могут также быть связаны с желанием увеличить доходы бюджета за счет эффективного управления госимуществом. Минфин планирует нарастить поступления от приватизации и управления активами почти в 100 раз. В целом, российские власти ищут способы повышения эффективности управления госактивами, рассматривая возможность передачи части из них в частную собственность или управление, если их текущее управление неэффективно. Этот процесс также включает национализацию активов по решению судов, особенно тех, которые имели стратегическое значение или были связаны с нарушениями. В качестве примера можно привести передачу Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление банку ВТБ для повышения эффективности её работы.