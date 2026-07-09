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Каскадеры судятся из-за видео, на котором Элтон Джон бьет их по лицу

Два британских каскадера подали иск за использование кадров из фильма «Кингсман: Золотое кольцо» в прощальном турне сэра Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road. Об этом сообщает The Independent. Как следует из судебных документов, каскадеры требуют компенсации в £100 тыс. каждый.

Элтон Джон

Элтон Джон

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Элтон Джон

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В центре конфликта — 18-секундный фрагмент фильма, вышедшего в 2017 году, в котором сэр Элтон, сыгравший в фильме самого себя, избивает «плохих парней», которых играли каскадеры Тео Мертон и Дуглас Робсон, нанося им удары ногой по лицу. Как отмечается в исковом заявлении, этот фрагмент использовался без согласия господ Мертона и Робсона на гигантских экранах позади музыканта во время его прощального тура в 2018–2023 годах. Общие сборы от ставшего одним из самых кассовых музыкальных событий в истории составили более $939 млн.

Как отмечает газета, ответчиком по делу выступает не сам сэр Элтон, а компания Marv Bespoke Productions Limited, снявшая фильм. Компания принадлежит известному британскому режиссеру Мэттью Вону и его жене Клаудии Шиффер. По мнению истцов, она нарушила условия контракта, лицензировав демонстрацию ролика без ведома истцов и не заплатив им роялти за «новое использование» снятого материала.

Продюсерская компания отвергает обвинения, заявляя, что в свое время сами каскадеры уступили все права на видеоматериал в соответствии с контрактом. Кроме того, по мнению ответчика, истцы обратились не по адресу: право использовать кадры из фильма в шоу Элтона Джона давала не она, а сопродюсер фильма — кинокомпания 20th Century Fox.

Иск будет рассматривать Высокий суд Лондона.

Николай Зубов

Фотогалерея

Элтон Джон и его путь к славе

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Элтон Джон (настоящее имя — Реджиналд Кеннет Дуайт) родился 25 марта 1947 года в английском городе Пиннер в семье военного. Когда ему было 15 лет, родители развелись, и вскоре мать снова вышла замуж. С детства мальчик играл на фортепиано, а в 11 лет стал стипендиатом Королевской консерватории. В 1960 году Элтон Джон вместе с друзьями создал группу Bluesology. Они играли кавер-версии песен Рэя Чарльза и Джима Ривза, выступая в барах Лондона

Элтон Джон (настоящее имя — Реджиналд Кеннет Дуайт) родился 25 марта 1947 года в английском городе Пиннер в семье военного. Когда ему было 15 лет, родители развелись, и вскоре мать снова вышла замуж. С детства мальчик играл на фортепиано, а в 11 лет стал стипендиатом Королевской консерватории. В 1960 году Элтон Джон вместе с друзьями создал группу Bluesology. Они играли кавер-версии песен Рэя Чарльза и Джима Ривза, выступая в барах Лондона

Фото: AP

В 1966 году музыкантов Bluesology заметил продюсер Джон Болдри, который помог устроить группе турне по Англии. Однако вскоре коллектив распался, и Элтон Джон стал ходить на прослушивания. На одном из них начинающий композитор познакомился с поэтом-песенником Берни Топином. В 1967 году они записали первую совместную композицию «Scarecrow» («Пугало»). Следующие два года они писали песни для звукозаписывающей компании DJM Records Дика Джеймса. Параллельно Джон записывал каверы известных композиций

В 1966 году музыкантов Bluesology заметил продюсер Джон Болдри, который помог устроить группе турне по Англии. Однако вскоре коллектив распался, и Элтон Джон стал ходить на прослушивания. На одном из них начинающий композитор познакомился с поэтом-песенником Берни Топином. В 1967 году они записали первую совместную композицию «Scarecrow» («Пугало»). Следующие два года они писали песни для звукозаписывающей компании DJM Records Дика Джеймса. Параллельно Джон записывал каверы известных композиций

Фото: AP

Псевдоним «Элтон Джон» появился в конце 1960-х годов. Музыкант взял его в честь джазмена Элтона Дина и своего первого продюсера Джона Болдри. В 1972 году он добавил себе среднее имя Геркулес в честь коня из комедийного телесериала «Steptoe and Son»

Псевдоним «Элтон Джон» появился в конце 1960-х годов. Музыкант взял его в честь джазмена Элтона Дина и своего первого продюсера Джона Болдри. В 1972 году он добавил себе среднее имя Геркулес в честь коня из комедийного телесериала «Steptoe and Son»

Фото: AP

В 1969 году Элтон Джон записал свой первый сольный альбом «Empty Sky». Он получил хорошие рецензии, но громкого коммерческого успеха не имел. Песня из следующей одноименной пластинки «Your Song» стала хитом в США и Великобритании. В 1970 году Элтон Джон дал свой первый концерт в Лос-Анджелесе, через некоторое время принял участие в записи футбольного гимна сборной Англии, а в октябре того же года выпустил альбом «Tumbleweed Connection», который достиг вершин британских хит-парадов

В 1969 году Элтон Джон записал свой первый сольный альбом «Empty Sky». Он получил хорошие рецензии, но громкого коммерческого успеха не имел. Песня из следующей одноименной пластинки «Your Song» стала хитом в США и Великобритании. В 1970 году Элтон Джон дал свой первый концерт в Лос-Анджелесе, через некоторое время принял участие в записи футбольного гимна сборной Англии, а в октябре того же года выпустил альбом «Tumbleweed Connection», который достиг вершин британских хит-парадов

Фото: AP

1970-е были очень успешными для Элтона Джона: он выпустил несколько альбомов, закончил формирование состава «Elton John Band», создал собственный лейбл «Rocket Records», выступил вместе с Джоном Ленноном, снялся в киноадаптации рок-оперы «Томми», и, наконец, написал, по мнению критиков, свой лучший альбом «Goodbye Yellow Brick Road» (1973). К середине 1970-х музыкант уже мог позволить себе отправиться на гастроли на собственном Boeing. В мае 1979 года Элтон Джон приехал в СССР, где дал четыре концерта

1970-е были очень успешными для Элтона Джона: он выпустил несколько альбомов, закончил формирование состава «Elton John Band», создал собственный лейбл «Rocket Records», выступил вместе с Джоном Ленноном, снялся в киноадаптации рок-оперы «Томми», и, наконец, написал, по мнению критиков, свой лучший альбом «Goodbye Yellow Brick Road» (1973). К середине 1970-х музыкант уже мог позволить себе отправиться на гастроли на собственном Boeing. В мае 1979 года Элтон Джон приехал в СССР, где дал четыре концерта

Фото: Романа Денисова / ТАСС

«Нет ничего дурного в том, чтобы спать с человеком одного с тобой пола. Люди должны быть более свободными в вопросах секса» &lt;br>В 1984 году Элтон Джон женился на звукоинженере Ренате Блауэл. Спустя четыре года они развелись, а музыкант признался, что он гомосексуал. Постепенно музыкант стал все чаще страдать от депрессий, злоупотреблять алкоголем и наркотиками

«Нет ничего дурного в том, чтобы спать с человеком одного с тобой пола. Люди должны быть более свободными в вопросах секса»
В 1984 году Элтон Джон женился на звукоинженере Ренате Блауэл. Спустя четыре года они развелись, а музыкант признался, что он гомосексуал. Постепенно музыкант стал все чаще страдать от депрессий, злоупотреблять алкоголем и наркотиками

Фото: AP

«Слава привлекает безумцев. Принцесса Диана, Джанни Версаче, Джон Леннон, Майкл Джексон — все они мертвы. Двое из них были убиты на пороге собственного дома. Этого не случилось бы, если бы они не были знамениты. Только после гибели Джанни я нанял телохранителя» &lt;br>Смерть Джона Леннона стала большим потрясением для музыканта и послужила материалом для песни «Empty Garden (Hey Hey Johnny)». Подобное чувство Элтон Джон испытал спустя 17 лет, когда сначала был убит Джанни Версачи, а потом погибла принцесса Диана (на фото). Для специальной церемонии, посвященной ее памяти, Элтон Джон написал песню «Candle In The Wind». За нее музыкант получил «Грэмми» в номинации «Лучшее мужское поп-исполнение»

«Слава привлекает безумцев. Принцесса Диана, Джанни Версаче, Джон Леннон, Майкл Джексон — все они мертвы. Двое из них были убиты на пороге собственного дома. Этого не случилось бы, если бы они не были знамениты. Только после гибели Джанни я нанял телохранителя»
Смерть Джона Леннона стала большим потрясением для музыканта и послужила материалом для песни «Empty Garden (Hey Hey Johnny)». Подобное чувство Элтон Джон испытал спустя 17 лет, когда сначала был убит Джанни Версачи, а потом погибла принцесса Диана (на фото). Для специальной церемонии, посвященной ее памяти, Элтон Джон написал песню «Candle In The Wind». За нее музыкант получил «Грэмми» в номинации «Лучшее мужское поп-исполнение»

Фото: Reuters

В 1986 году Элтон Джон потерял голос и перенес операцию на связках. После этого его тембр несколько изменился, зазвучав по-новому. Несмотря на то, что Элтону Джону в этот период так и не удалось повторить успех в Америке 1970-х, его песни регулярно занимали высокие места в хит-парадах. В том же году он подал иск к газете The Sun, которая обвинила его в сексе с несовершеннолетними. К концу 1980-х Элтон Джон давал так много концертов, что впоследствии признавался, что этот период стал для него самым тяжелым морально и физически&lt;br>На фото: с принцем Чарльзом (слева)

В 1986 году Элтон Джон потерял голос и перенес операцию на связках. После этого его тембр несколько изменился, зазвучав по-новому. Несмотря на то, что Элтону Джону в этот период так и не удалось повторить успех в Америке 1970-х, его песни регулярно занимали высокие места в хит-парадах. В том же году он подал иск к газете The Sun, которая обвинила его в сексе с несовершеннолетними. К концу 1980-х Элтон Джон давал так много концертов, что впоследствии признавался, что этот период стал для него самым тяжелым морально и физически
На фото: с принцем Чарльзом (слева)

Фото: ТАСС / РА Photos

В 1990 году Элтон Джон попал в реабилитационную клинику из-за алкогольной и наркотической зависимостей. Окончив лечение, он потерял вес, сделал пересадку волос и переехал в новый дом, заявив о начале новой жизни. Тогда же его сингл «Sacrifice» достиг первого места в хит-парадах Британии. Спустя год его композиция «Basque» получила «Грэмми» в категории «Лучшая инструментальная композиция»

В 1990 году Элтон Джон попал в реабилитационную клинику из-за алкогольной и наркотической зависимостей. Окончив лечение, он потерял вес, сделал пересадку волос и переехал в новый дом, заявив о начале новой жизни. Тогда же его сингл «Sacrifice» достиг первого места в хит-парадах Британии. Спустя год его композиция «Basque» получила «Грэмми» в категории «Лучшая инструментальная композиция»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В начале 1990-х Элтон Джон принял активное участие в кампании помощи Райану Уайтау, подростку из Индианы, который был болен СПИДом. Спустя два года он основал фонд «Elton John AIDS Foundation», финансирующий программы по борьбе с болезнью. Он также объявил, что отныне все деньги, заработанные им от продажи синглов в Великобритании и США, будут направлены им на расширение исследований, связанных со СПИДом

В начале 1990-х Элтон Джон принял активное участие в кампании помощи Райану Уайтау, подростку из Индианы, который был болен СПИДом. Спустя два года он основал фонд «Elton John AIDS Foundation», финансирующий программы по борьбе с болезнью. Он также объявил, что отныне все деньги, заработанные им от продажи синглов в Великобритании и США, будут направлены им на расширение исследований, связанных со СПИДом

Фото: Reuters

В 1994 году Элтон Джон стал одним из авторов музыки к мультфильму «Король Лев». Год спустя за одну из песен он получил «Оскар» в категории «Лучшая песня к фильму», а также «Грэмми» в номинации «Лучший мужской поп-вокал». В 1995 году Элтон Джон стал командором ордена Британской империи. Ему был дарован титул рыцаря-бакалавра, что дало ему право добавлять приставку «сэр» к своему имени

В 1994 году Элтон Джон стал одним из авторов музыки к мультфильму «Король Лев». Год спустя за одну из песен он получил «Оскар» в категории «Лучшая песня к фильму», а также «Грэмми» в номинации «Лучший мужской поп-вокал». В 1995 году Элтон Джон стал командором ордена Британской империи. Ему был дарован титул рыцаря-бакалавра, что дало ему право добавлять приставку «сэр» к своему имени

Фото: Коммерсантъ  /  купить фото

В 1997 году Элтон Джон отпраздновал свой юбилей вечеринкой в стиле Людовика IV, на которой появился в костюме стоимостью $80 тыс. Спустя несколько дней он принял участие в концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри, а через год выпустил диск с композициями к мюзиклу «Аида», который представили в Чикаго и на Бродвее

В 1997 году Элтон Джон отпраздновал свой юбилей вечеринкой в стиле Людовика IV, на которой появился в костюме стоимостью $80 тыс. Спустя несколько дней он принял участие в концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри, а через год выпустил диск с композициями к мюзиклу «Аида», который представили в Чикаго и на Бродвее

Фото: Reuters

Начало 2000-х было отмечено для Элтона Джона громкими, успешными дуэтами. Его композиция «Sorry Seems To Be The Hardest Word», перепетая группой «Blue», возглавила британские чарты. Кроме того, Элтон Джон стал причастен к успеху рэпера Тупака Шакура, который использовал отрывок из его песни «Indian Sunset» из альбома Madman Across The Water в «Ghetto Gospel» — сингле, возглавившем американские чарты. Но самым крупным успехом музыканта тех лет стала песня «Are You Ready For Love». Несмотря на то, что она была написана еще в 1970-х, ее переиздание в 2003 году стало куда более успешным, чем оригинал

Начало 2000-х было отмечено для Элтона Джона громкими, успешными дуэтами. Его композиция «Sorry Seems To Be The Hardest Word», перепетая группой «Blue», возглавила британские чарты. Кроме того, Элтон Джон стал причастен к успеху рэпера Тупака Шакура, который использовал отрывок из его песни «Indian Sunset» из альбома Madman Across The Water в «Ghetto Gospel» — сингле, возглавившем американские чарты. Но самым крупным успехом музыканта тех лет стала песня «Are You Ready For Love». Несмотря на то, что она была написана еще в 1970-х, ее переиздание в 2003 году стало куда более успешным, чем оригинал

Фото: AP / Andre Penner

В 2005 году Элтон Джон принял участие в написании музыки к успешному мюзиклу «Billy Elliot» (на фото). Кроме того, музыкант активно сотрудничал с кинокорпорациями, выпуская саундтреки для таких фильмов, как «Почти знаменит» (2002), «Улыбка Моны Лизы» (2003) и других. В 2011 году Элтон Джон выступил в качестве продюсера и автора песен мультфильма «Гномео и Джульетта»

В 2005 году Элтон Джон принял участие в написании музыки к успешному мюзиклу «Billy Elliot» (на фото). Кроме того, музыкант активно сотрудничал с кинокорпорациями, выпуская саундтреки для таких фильмов, как «Почти знаменит» (2002), «Улыбка Моны Лизы» (2003) и других. В 2011 году Элтон Джон выступил в качестве продюсера и автора песен мультфильма «Гномео и Джульетта»

Фото: Reuters

16 июня 2007 года Элтон Джон дал благотворительный концерт в Киеве на Майдане в рамках информационно-образовательной кампании «На краю!». Позже он не раз приезжал на Украину, в том числе в 2009 году посетил детский дом в Макеевке (на фото)

16 июня 2007 года Элтон Джон дал благотворительный концерт в Киеве на Майдане в рамках информационно-образовательной кампании «На краю!». Позже он не раз приезжал на Украину, в том числе в 2009 году посетил детский дом в Макеевке (на фото)

Фото: Reuters

В 2011-2012 годы проходил крупный гастрольный тур Элтона Джона «Greatest Hits Live», состоявший из 146 концертов. По возвращении из тура артист выпустил новый альбом «The Diving Board», высоко оцененный критиками

В 2011-2012 годы проходил крупный гастрольный тур Элтона Джона «Greatest Hits Live», состоявший из 146 концертов. По возвращении из тура артист выпустил новый альбом «The Diving Board», высоко оцененный критиками

Фото: Reuters

«Все религии проповедовали ненависть к гомосексуалистам. Я бы их все запретил. Люди становятся все более озлобленными, а религии не учат состраданию, а превращают их в стадо овец. Грядет Третья мировая война, а религии не готовы объединиться, чтобы стать сильнее. Ценности, исповедуемые религией, основаны на зле и ненависти. Я знаком с огромным количеством геев, которые преданы своей религии, хотя, на мой взгляд, в нынешние времена от нее лучше держаться подальше. Религиозные люди исполнены ненависти, в них нет ни капли милосердия»

«Все религии проповедовали ненависть к гомосексуалистам. Я бы их все запретил. Люди становятся все более озлобленными, а религии не учат состраданию, а превращают их в стадо овец. Грядет Третья мировая война, а религии не готовы объединиться, чтобы стать сильнее. Ценности, исповедуемые религией, основаны на зле и ненависти. Я знаком с огромным количеством геев, которые преданы своей религии, хотя, на мой взгляд, в нынешние времена от нее лучше держаться подальше. Религиозные люди исполнены ненависти, в них нет ни капли милосердия»

Фото: Reuters

Элтон Джон встретил своего будущего мужа Дэвида Ферниша в 1993 году. Когда в 2004 году в Британии были разрешены однополые браки, пара обвенчалась в церкви. В 2009 году они собирались усыновить ВИЧ-инфицированного мальчика из Украины, но украинские власти не дали им разрешения. Ребенок появился у пары в 2010 году: сын Захарий Джексон Левон Ферниш-Джон от суррогатной матери. В 2013 году родился второй сын — Элайджа Джозеф Даниэль Ферниш-Джон. 21 декабря 2014 года Элтон Джон и Дэвид Ферниш расписались и сыграли свадьбу, отметив девятилетнюю годовщину гражданского брака

Элтон Джон встретил своего будущего мужа Дэвида Ферниша в 1993 году. Когда в 2004 году в Британии были разрешены однополые браки, пара обвенчалась в церкви. В 2009 году они собирались усыновить ВИЧ-инфицированного мальчика из Украины, но украинские власти не дали им разрешения. Ребенок появился у пары в 2010 году: сын Захарий Джексон Левон Ферниш-Джон от суррогатной матери. В 2013 году родился второй сын — Элайджа Джозеф Даниэль Ферниш-Джон. 21 декабря 2014 года Элтон Джон и Дэвид Ферниш расписались и сыграли свадьбу, отметив девятилетнюю годовщину гражданского брака

Фото: ТАСС / Abaca Press

«Интернет лишил людей возможности быть друг с другом, общаться вживую и придумывать что-то новое. Сегодня люди все реже собираются в студиях, а вместо этого сидят по домам и создают новую музыку, которая иногда бывает неплоха, но эта музыка не проживет долго. Все, что я хочу сказать по этому поводу, — общайтесь. Общайтесь, выходите на улицы и делайте что-то вместо того чтобы торчать в социальных сетях. Надеюсь, следующее поколение музыкантов отвернется от интернета, и мы получим совсем другую музыку» &lt;br>На фото: с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым и его женой Светланой

«Интернет лишил людей возможности быть друг с другом, общаться вживую и придумывать что-то новое. Сегодня люди все реже собираются в студиях, а вместо этого сидят по домам и создают новую музыку, которая иногда бывает неплоха, но эта музыка не проживет долго. Все, что я хочу сказать по этому поводу, — общайтесь. Общайтесь, выходите на улицы и делайте что-то вместо того чтобы торчать в социальных сетях. Надеюсь, следующее поколение музыкантов отвернется от интернета, и мы получим совсем другую музыку»
На фото: с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым и его женой Светланой

Фото: Reuters

За полвека музыкальной карьеры сэр Элтон Джон выпустил 32 студийных альбома, полторы сотни синглов, написал музыку к нескольким кинофильмам, мультфильмам и постановкам. Элтон Джон — шестикратный лауреат премии «Грэмми» и обладатель премии «Оскар». В мае 2019 года в прокат вышел биографический музыкальный фильм о нем «Рокетмен»

За полвека музыкальной карьеры сэр Элтон Джон выпустил 32 студийных альбома, полторы сотни синглов, написал музыку к нескольким кинофильмам, мультфильмам и постановкам. Элтон Джон — шестикратный лауреат премии «Грэмми» и обладатель премии «Оскар». В мае 2019 года в прокат вышел биографический музыкальный фильм о нем «Рокетмен»

Фото: Reuters

В сентябре 2018 года начался прощальный тур Элтона Джона. Планировалось, что турне из трех сотен концертов завершится в феврале 2021 года в Новой Зеландии, но из-за коронавируса и переноса шоу его окончание сдвинулось на январь 2023 года&lt;br> На фото: Элтон Джон и Берни Топин с «Оскаром» за лучшую песню из фильма «I&#39;&#39;m Gonna Love Me Again»

В сентябре 2018 года начался прощальный тур Элтона Джона. Планировалось, что турне из трех сотен концертов завершится в феврале 2021 года в Новой Зеландии, но из-за коронавируса и переноса шоу его окончание сдвинулось на январь 2023 года
На фото: Элтон Джон и Берни Топин с «Оскаром» за лучшую песню из фильма «I''m Gonna Love Me Again»

Фото: Lucas Jackson / Reuters

13 августа 2021 года Элтон Джон вместе с Дуа Липой и австралийским PNAU представил коллаборацию «Cold Heart», благодаря которой он стал единственным музыкантом, песни которого входили в топ-10 британских чартов в течение шести десятилетий

13 августа 2021 года Элтон Джон вместе с Дуа Липой и австралийским PNAU представил коллаборацию «Cold Heart», благодаря которой он стал единственным музыкантом, песни которого входили в топ-10 британских чартов в течение шести десятилетий

Фото: Denis Balibouse / Reuters

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Элтон Джон (настоящее имя — Реджиналд Кеннет Дуайт) родился 25 марта 1947 года в английском городе Пиннер в семье военного. Когда ему было 15 лет, родители развелись, и вскоре мать снова вышла замуж. С детства мальчик играл на фортепиано, а в 11 лет стал стипендиатом Королевской консерватории. В 1960 году Элтон Джон вместе с друзьями создал группу Bluesology. Они играли кавер-версии песен Рэя Чарльза и Джима Ривза, выступая в барах Лондона

Фото: AP

В 1966 году музыкантов Bluesology заметил продюсер Джон Болдри, который помог устроить группе турне по Англии. Однако вскоре коллектив распался, и Элтон Джон стал ходить на прослушивания. На одном из них начинающий композитор познакомился с поэтом-песенником Берни Топином. В 1967 году они записали первую совместную композицию «Scarecrow» («Пугало»). Следующие два года они писали песни для звукозаписывающей компании DJM Records Дика Джеймса. Параллельно Джон записывал каверы известных композиций

Фото: AP

Псевдоним «Элтон Джон» появился в конце 1960-х годов. Музыкант взял его в честь джазмена Элтона Дина и своего первого продюсера Джона Болдри. В 1972 году он добавил себе среднее имя Геркулес в честь коня из комедийного телесериала «Steptoe and Son»

Фото: AP

В 1969 году Элтон Джон записал свой первый сольный альбом «Empty Sky». Он получил хорошие рецензии, но громкого коммерческого успеха не имел. Песня из следующей одноименной пластинки «Your Song» стала хитом в США и Великобритании. В 1970 году Элтон Джон дал свой первый концерт в Лос-Анджелесе, через некоторое время принял участие в записи футбольного гимна сборной Англии, а в октябре того же года выпустил альбом «Tumbleweed Connection», который достиг вершин британских хит-парадов

Фото: AP

1970-е были очень успешными для Элтона Джона: он выпустил несколько альбомов, закончил формирование состава «Elton John Band», создал собственный лейбл «Rocket Records», выступил вместе с Джоном Ленноном, снялся в киноадаптации рок-оперы «Томми», и, наконец, написал, по мнению критиков, свой лучший альбом «Goodbye Yellow Brick Road» (1973). К середине 1970-х музыкант уже мог позволить себе отправиться на гастроли на собственном Boeing. В мае 1979 года Элтон Джон приехал в СССР, где дал четыре концерта

Фото: Романа Денисова / ТАСС

«Нет ничего дурного в том, чтобы спать с человеком одного с тобой пола. Люди должны быть более свободными в вопросах секса»
В 1984 году Элтон Джон женился на звукоинженере Ренате Блауэл. Спустя четыре года они развелись, а музыкант признался, что он гомосексуал. Постепенно музыкант стал все чаще страдать от депрессий, злоупотреблять алкоголем и наркотиками

Фото: AP

«Слава привлекает безумцев. Принцесса Диана, Джанни Версаче, Джон Леннон, Майкл Джексон — все они мертвы. Двое из них были убиты на пороге собственного дома. Этого не случилось бы, если бы они не были знамениты. Только после гибели Джанни я нанял телохранителя»
Смерть Джона Леннона стала большим потрясением для музыканта и послужила материалом для песни «Empty Garden (Hey Hey Johnny)». Подобное чувство Элтон Джон испытал спустя 17 лет, когда сначала был убит Джанни Версачи, а потом погибла принцесса Диана (на фото). Для специальной церемонии, посвященной ее памяти, Элтон Джон написал песню «Candle In The Wind». За нее музыкант получил «Грэмми» в номинации «Лучшее мужское поп-исполнение»

Фото: Reuters

В 1986 году Элтон Джон потерял голос и перенес операцию на связках. После этого его тембр несколько изменился, зазвучав по-новому. Несмотря на то, что Элтону Джону в этот период так и не удалось повторить успех в Америке 1970-х, его песни регулярно занимали высокие места в хит-парадах. В том же году он подал иск к газете The Sun, которая обвинила его в сексе с несовершеннолетними. К концу 1980-х Элтон Джон давал так много концертов, что впоследствии признавался, что этот период стал для него самым тяжелым морально и физически
На фото: с принцем Чарльзом (слева)

Фото: ТАСС / РА Photos

В 1990 году Элтон Джон попал в реабилитационную клинику из-за алкогольной и наркотической зависимостей. Окончив лечение, он потерял вес, сделал пересадку волос и переехал в новый дом, заявив о начале новой жизни. Тогда же его сингл «Sacrifice» достиг первого места в хит-парадах Британии. Спустя год его композиция «Basque» получила «Грэмми» в категории «Лучшая инструментальная композиция»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В начале 1990-х Элтон Джон принял активное участие в кампании помощи Райану Уайтау, подростку из Индианы, который был болен СПИДом. Спустя два года он основал фонд «Elton John AIDS Foundation», финансирующий программы по борьбе с болезнью. Он также объявил, что отныне все деньги, заработанные им от продажи синглов в Великобритании и США, будут направлены им на расширение исследований, связанных со СПИДом

Фото: Reuters

В 1994 году Элтон Джон стал одним из авторов музыки к мультфильму «Король Лев». Год спустя за одну из песен он получил «Оскар» в категории «Лучшая песня к фильму», а также «Грэмми» в номинации «Лучший мужской поп-вокал». В 1995 году Элтон Джон стал командором ордена Британской империи. Ему был дарован титул рыцаря-бакалавра, что дало ему право добавлять приставку «сэр» к своему имени

Фото: Коммерсантъ  /  купить фото

В 1997 году Элтон Джон отпраздновал свой юбилей вечеринкой в стиле Людовика IV, на которой появился в костюме стоимостью $80 тыс. Спустя несколько дней он принял участие в концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри, а через год выпустил диск с композициями к мюзиклу «Аида», который представили в Чикаго и на Бродвее

Фото: Reuters

Начало 2000-х было отмечено для Элтона Джона громкими, успешными дуэтами. Его композиция «Sorry Seems To Be The Hardest Word», перепетая группой «Blue», возглавила британские чарты. Кроме того, Элтон Джон стал причастен к успеху рэпера Тупака Шакура, который использовал отрывок из его песни «Indian Sunset» из альбома Madman Across The Water в «Ghetto Gospel» — сингле, возглавившем американские чарты. Но самым крупным успехом музыканта тех лет стала песня «Are You Ready For Love». Несмотря на то, что она была написана еще в 1970-х, ее переиздание в 2003 году стало куда более успешным, чем оригинал

Фото: AP / Andre Penner

В 2005 году Элтон Джон принял участие в написании музыки к успешному мюзиклу «Billy Elliot» (на фото). Кроме того, музыкант активно сотрудничал с кинокорпорациями, выпуская саундтреки для таких фильмов, как «Почти знаменит» (2002), «Улыбка Моны Лизы» (2003) и других. В 2011 году Элтон Джон выступил в качестве продюсера и автора песен мультфильма «Гномео и Джульетта»

Фото: Reuters

16 июня 2007 года Элтон Джон дал благотворительный концерт в Киеве на Майдане в рамках информационно-образовательной кампании «На краю!». Позже он не раз приезжал на Украину, в том числе в 2009 году посетил детский дом в Макеевке (на фото)

Фото: Reuters

В 2011-2012 годы проходил крупный гастрольный тур Элтона Джона «Greatest Hits Live», состоявший из 146 концертов. По возвращении из тура артист выпустил новый альбом «The Diving Board», высоко оцененный критиками

Фото: Reuters

«Все религии проповедовали ненависть к гомосексуалистам. Я бы их все запретил. Люди становятся все более озлобленными, а религии не учат состраданию, а превращают их в стадо овец. Грядет Третья мировая война, а религии не готовы объединиться, чтобы стать сильнее. Ценности, исповедуемые религией, основаны на зле и ненависти. Я знаком с огромным количеством геев, которые преданы своей религии, хотя, на мой взгляд, в нынешние времена от нее лучше держаться подальше. Религиозные люди исполнены ненависти, в них нет ни капли милосердия»

Фото: Reuters

Элтон Джон встретил своего будущего мужа Дэвида Ферниша в 1993 году. Когда в 2004 году в Британии были разрешены однополые браки, пара обвенчалась в церкви. В 2009 году они собирались усыновить ВИЧ-инфицированного мальчика из Украины, но украинские власти не дали им разрешения. Ребенок появился у пары в 2010 году: сын Захарий Джексон Левон Ферниш-Джон от суррогатной матери. В 2013 году родился второй сын — Элайджа Джозеф Даниэль Ферниш-Джон. 21 декабря 2014 года Элтон Джон и Дэвид Ферниш расписались и сыграли свадьбу, отметив девятилетнюю годовщину гражданского брака

Фото: ТАСС / Abaca Press

«Интернет лишил людей возможности быть друг с другом, общаться вживую и придумывать что-то новое. Сегодня люди все реже собираются в студиях, а вместо этого сидят по домам и создают новую музыку, которая иногда бывает неплоха, но эта музыка не проживет долго. Все, что я хочу сказать по этому поводу, — общайтесь. Общайтесь, выходите на улицы и делайте что-то вместо того чтобы торчать в социальных сетях. Надеюсь, следующее поколение музыкантов отвернется от интернета, и мы получим совсем другую музыку»
На фото: с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым и его женой Светланой

Фото: Reuters

За полвека музыкальной карьеры сэр Элтон Джон выпустил 32 студийных альбома, полторы сотни синглов, написал музыку к нескольким кинофильмам, мультфильмам и постановкам. Элтон Джон — шестикратный лауреат премии «Грэмми» и обладатель премии «Оскар». В мае 2019 года в прокат вышел биографический музыкальный фильм о нем «Рокетмен»

Фото: Reuters

В сентябре 2018 года начался прощальный тур Элтона Джона. Планировалось, что турне из трех сотен концертов завершится в феврале 2021 года в Новой Зеландии, но из-за коронавируса и переноса шоу его окончание сдвинулось на январь 2023 года
На фото: Элтон Джон и Берни Топин с «Оскаром» за лучшую песню из фильма «I''m Gonna Love Me Again»

Фото: Lucas Jackson / Reuters

13 августа 2021 года Элтон Джон вместе с Дуа Липой и австралийским PNAU представил коллаборацию «Cold Heart», благодаря которой он стал единственным музыкантом, песни которого входили в топ-10 британских чартов в течение шести десятилетий

Фото: Denis Balibouse / Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Иск британских каскадеров против компании Marv Bespoke Productions Limited, принадлежащей Мэттью Вону и Клаудии Шиффер, является частью более широкой тенденции увеличения числа судебных споров, связанных с авторскими правами. Наблюдается рост объема претензий правообладателей к использованию произведений, что стало своеобразным рекордом. Этот случай не первый, когда известные личности или их окружение сталкиваются с такими исками: ранее Элтон Джон сам подавал иск к газете The Sun, а в другом инциденте Джон Лайдон и Малкольм Макларен судились за права на песни Sex Pistols.

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