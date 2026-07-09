Каскадеры судятся из-за видео, на котором Элтон Джон бьет их по лицу

Два британских каскадера подали иск за использование кадров из фильма «Кингсман: Золотое кольцо» в прощальном турне сэра Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road. Об этом сообщает The Independent. Как следует из судебных документов, каскадеры требуют компенсации в £100 тыс. каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элтон Джон

Фото: Denis Balibouse / Reuters Элтон Джон

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В центре конфликта — 18-секундный фрагмент фильма, вышедшего в 2017 году, в котором сэр Элтон, сыгравший в фильме самого себя, избивает «плохих парней», которых играли каскадеры Тео Мертон и Дуглас Робсон, нанося им удары ногой по лицу. Как отмечается в исковом заявлении, этот фрагмент использовался без согласия господ Мертона и Робсона на гигантских экранах позади музыканта во время его прощального тура в 2018–2023 годах. Общие сборы от ставшего одним из самых кассовых музыкальных событий в истории составили более $939 млн.

Как отмечает газета, ответчиком по делу выступает не сам сэр Элтон, а компания Marv Bespoke Productions Limited, снявшая фильм. Компания принадлежит известному британскому режиссеру Мэттью Вону и его жене Клаудии Шиффер. По мнению истцов, она нарушила условия контракта, лицензировав демонстрацию ролика без ведома истцов и не заплатив им роялти за «новое использование» снятого материала.

Продюсерская компания отвергает обвинения, заявляя, что в свое время сами каскадеры уступили все права на видеоматериал в соответствии с контрактом. Кроме того, по мнению ответчика, истцы обратились не по адресу: право использовать кадры из фильма в шоу Элтона Джона давала не она, а сопродюсер фильма — кинокомпания 20th Century Fox.

Иск будет рассматривать Высокий суд Лондона.

Николай Зубов