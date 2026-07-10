Конкурентными намерениями

На предстоящих выборах в Госдуму будет не так много конкурентных одномандатных округов, следует из списков, выдвинутых парламентскими партиям. Больше всего проблем «Единой России» (ЕР) попробуют доставить коммунисты: свои мандаты надеются сохранить сразу три депутата от КПРФ, которые пять лет назад неожиданно победили в мажоритарной гонке. Остальные партии в основном рассчитывают на списки — конкуренция в округах с их стороны будет эпизодической.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На выборах в 2021 году представители Компартии победили в пяти округах, которые нельзя было отнести к «согласованным». Трое из них готовы бороться за переизбрание. Так, в Сыктывкарском округе (Коми) член комитата по экологии Олег Михайлов, который пять лет назад одолел депутата Госдумы от ЕР Ольгу Савастьянову, сойдется с участником спецоперации, Героем России Станиславом Кочевым. В Омском округе соперником члена комитета по труду Андрея Алехина, который в 2021 году обошел депутата регионального заксобрания от ЕР Степана Бонковского, выступит еще один Герой России, сенатор Дмитрий Перминов. Наконец, в Промышленном округе (Самарская область) член комитета по региональной политике Михаил Матвеев, который на прошлых выборах оставил позади депутата Госдумы от ЕР Игоря Станкевича, будет отстаивать мандат в схватке с экс-руководителем фракции единороссов в губернской думе Александром Живайкиным.

Также источники “Ъ” в Компартии называют конкурентным Шелеховский округ (Иркутская область), где бывший министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков (КПРФ) попробует одолеть первого зампреда комитета по вопросам собственности Сергея Тена (ЕР). Интересно, что там же баллотируется кандидат от партии «Коммунисты России» с очень похожей фамилией — Алексей Самороков (см. справку).

В «Справедливой России» ждут успешного выступления в Ростовском округе (Ярославская область) зампреда комитета по экологии Анатолия Грешневикова. ЕР выставила там мэра Ярославля Артема Молчанова. Также «бороться до последнего» готова многолетний депутат от Ленинградского округа (Москва) Галина Хованская, говорят источники “Ъ” в партии. Ее оппонентом от ЕР выступает ветеран СВО Эльдар Шарипов.

У ЛДПР по Белорецкому округу (Башкирия) попробует избраться первый зампред комитета по вопросам собственности Иван Сухарев (в уходящем созыве он является «списочником»). Противостоять ему от партии власти будет член комитета по просвещению Эльвира Аиткулова.

Наконец, «Новые люди» рассчитывают на конкурентное выступление своих кандидатов как минимум в двух округах, говорят собеседники “Ъ” в партии. Так, член комитета по просвещению Анна Скрозникова попробует навязать борьбу многолетнему депутату от Ярославского округа, зампреду комитета по госстроительству Анатолию Лисицыну, который идет самовыдвиженцем (хотя источники “Ъ” ранее говорили, что округ «согласован» именно под господина Лисицына — от ЕР там баллотируется малоизвестный депутат горсовета Рыбинска Владимир Пахарев). Кроме того, «Новые люди» надеются на победу в Калмыцком округе предпринимателя, лидера местной ячейки партии Вадима Французова, которому будет противостоять депутат республиканского заксобрания от ЕР Михаил Богатов.

Андрей Прах, Григорий Лейба, Ксения Веретенникова