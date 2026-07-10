Против кандидатов от КПРФ выставили «созвучных» оппонентов

Партия «Коммунисты России» (КР) подала в Центризбирком документы для заверения списка кандидатов на выборы в Госдуму. Как выяснил “Ъ”, среди ее одномандатников есть сразу несколько человек, чьи фамилии созвучны с фамилиями кандидатов от КПРФ, что может привести к ошибочному голосованию.

В Шелеховском округе с бывшим министром сельского хозяйства Иркутской области Ильей Сумароковым (КПРФ) выдвинулся Алексей Самороков (КР). В Москве в Перовском округе Вере Мысиной (КПРФ) будет противостоять Олеся Мысив (КР), а в Тушинском против Александра Ищенко (КПРФ) поборется Александр Ищук (КР). Наконец, в Иркутском округе против Константина Бушуева (КПРФ) выдвинут Роман Буев (КР).

Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил “Ъ”, что выдвижение «созвучных» оппонентов от КР — не совпадение, а политтехнологический прием: «Это образование, которое создано специально в пику Компартии». В свою очередь, председатель КР Сергей Малинович заверил “Ъ”, что схожесть фамилий — либо случайность, либо злой умысел со стороны КПРФ, которая якобы могла при помощи «шпионской деятельности» узнать состав списка «Коммунистов», который был выдвинут позже. Как выглядит Алексей Самороков, господин Малинович сказать не смог: «Уверен, что Зюганов (Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.— “Ъ”) тоже не всех своих членов партии знает». По словам лидера КР, кандидатов в регионах выдвигают местные обкомы, а ему лишь остается довериться их решению в условиях ограниченного выбора: «Сейчас не так много людей готовы участвовать в выборах. Времена-то не простые».

Степан Мельчаков