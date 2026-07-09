Audi частично откажется от дисплеев в салоне в пользу кнопок
Немецкая автокомпания Audi намерена в ближайшие два года изменить дизайн салонов своих машин. Производитель сократит количество сенсорных экранов и увеличит количество кнопок и других тактильных элементов, сообщает австрийское профильное издание GoAuto со ссылкой на технического директора компании Рувена Мора.
По его словам, сейчас Audi работает над возвращением элементов, которые исторически ассоциируются с машинами компании. Последней моделью с обновленным дизайном, где преобладают сенсорные экраны, станет Audi Q7 третьего поколения.
Рувен Мор отметил, что в дальнейшем производитель будет уделять больше внимания натуральным материалам. «Мы считаем, что наличие физических элементов — кнопок и вращающихся колесиков — является частью нашей ДНК, и каждый из них должен обладать классическим для Audi щелчком и тактильными ощущениями», — сказал он.
Причиной такого решения технический директор назвал недовольство водителей. По его словам, большинство из них ценят физические элементы больше электронных.
Решение Audi о возврате к физическим кнопкам и тактильным элементам в салонах автомобилей является частью более широкой тенденции в автомобильной индустрии. Например, компания Mercedes-Benz также обновила свой S-класс, установив увеличенное количество кнопок и рычажков на руле, что было ответом на просьбы клиентов вернуть физические органы управления, такие как колесико регулировки громкости аудиосистемы.
Компания Audi, входящая в состав Volkswagen Group, является немецким производителем автомобилей класса люкс. В течение 2023 года Audi активно развивала свои линейки, представляя обновленные версии A6 и A7 Sportback, показала прототип электрокроссовера Q6 e-tron, обновила электромобили Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback. Также в 2023 году Audi представила обновленный кроссовер Q8 и показала несколько концепт-каров, таких как activesphere и grandsphere, а также объявила о превращении флагманских моделей A8 и RS6 Avant в электромобили в ближайшем будущем. В 2023 году компания также прекратила выпуск спорткара TT.
В целом, Audi стремится внедрять инновации, но при этом сохраняет внимание к потребностям водителей, что и подтверждает текущее решение о пересмотре подхода к элементам управления в салоне. Это подчеркивает важность баланса между цифровизацией и удобством использования.