Audi частично откажется от дисплеев в салоне в пользу кнопок

Немецкая автокомпания Audi намерена в ближайшие два года изменить дизайн салонов своих машин. Производитель сократит количество сенсорных экранов и увеличит количество кнопок и других тактильных элементов, сообщает австрийское профильное издание GoAuto со ссылкой на технического директора компании Рувена Мора.

По его словам, сейчас Audi работает над возвращением элементов, которые исторически ассоциируются с машинами компании. Последней моделью с обновленным дизайном, где преобладают сенсорные экраны, станет Audi Q7 третьего поколения.

Рувен Мор отметил, что в дальнейшем производитель будет уделять больше внимания натуральным материалам. «Мы считаем, что наличие физических элементов — кнопок и вращающихся колесиков — является частью нашей ДНК, и каждый из них должен обладать классическим для Audi щелчком и тактильными ощущениями», — сказал он.

Причиной такого решения технический директор назвал недовольство водителей. По его словам, большинство из них ценят физические элементы больше электронных.