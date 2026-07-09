Русский язык станет обязательным предметом в новой системе высшего образования

Курс «Русский язык как государственный» будет включен в социогуманитарную часть «фундаментального ядра» новой системы высшего образования. Это следует из перечня президентских поручений, опубликованного в четверг, 9 июля, по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. К декабрю 2029 года в Минобрнауки должны будут обновить федеральный образовательный госстандарт и включить в него новую дисциплину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Кроме русского языка в новой системе обучения в вузах будут закреплены курсы по истории, основам философии и российской государственности, безопасности жизнедеятельности и физической культуры. Пилотный проект по реформе высшего образования действует до 2030 года включительно. Сейчас в нем участвуют 17 вузов, где в том числе тестируются и эти дисциплины. В 2030/31 учебном году преподавать по новым правилам должны будут уже во всех российских университетах. Помимо введения обязательных предметов предполагается изменение сроков обучения и отказ от понятия «бакалавриат».

В Минобрнауки сообщили, что проект концепции курса «Русский язык как государственный» и учебно-методические материалы к нему уже разработаны в СПбГУ и дорабатываются министерством с учетом предложений экспертного сообщества. В 2027 году материалы к нему планируют направить в вузы для разработки и актуализации уже существующих программ. С сентября этого же года курс должен стать обязательным для всех вузов. В Минобрнауки добавляют, что модуль не будет повторением школьной программы и студенты сосредоточатся на правовых и социальных аспектах языка. Среди прочего они будут изучать нормативно-правовую базу, регулирующую использование языка в РФ.

Полина Ячменникова