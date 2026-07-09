В Ирбите из-за паводка эвакуировали десятки человек

Число жителей, эвакуированных из зоны подтопления в Ирбите, увеличилось до 33 человек. Среди них 15 детей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница главы Ирбита Николая Юдина во «ВКонтакте» Фото: Страница главы Ирбита Николая Юдина во «ВКонтакте»

В зоне подтопления остаются 166 приусадебных участков, при этом подтопленных жилых домов нет. С 7:00 до 14:00 9 июля спасатели выполнили 16 выездов для оказания адресной помощи жителям. В Ирбите работает сенатор РФ Виктор Шептий.

«По данным главы Ирбита Николая Юдина, с утра 9 июля уровень воды в реке Ница снизился и составляет 727 мм. Снижение уровня воды произошло в результате выполняемых сбросов — суммарный сброс с четырех гидротехнических сооружений составляет 227 м3»,— говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось, что в Ирбитском муниципальном образовании с 6 июля действует режим повышенной готовности.

Полина Бабинцева