В Ирбите из-за паводка эвакуировали десятки человек
Число жителей, эвакуированных из зоны подтопления в Ирбите, увеличилось до 33 человек. Среди них 15 детей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Фото: Страница главы Ирбита Николая Юдина во «ВКонтакте»
В зоне подтопления остаются 166 приусадебных участков, при этом подтопленных жилых домов нет. С 7:00 до 14:00 9 июля спасатели выполнили 16 выездов для оказания адресной помощи жителям. В Ирбите работает сенатор РФ Виктор Шептий.
«По данным главы Ирбита Николая Юдина, с утра 9 июля уровень воды в реке Ница снизился и составляет 727 мм. Снижение уровня воды произошло в результате выполняемых сбросов — суммарный сброс с четырех гидротехнических сооружений составляет 227 м3»,— говорится в сообщении департамента.
Ранее сообщалось, что в Ирбитском муниципальном образовании с 6 июля действует режим повышенной готовности.