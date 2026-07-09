Paramount+ показал тизер нового сезона «Гангстерленда»

Стриминговый сервис Paramount+ показал тизер второго сезона сериала «Гангстерленд» (в оригинале — Mobland). Премьера назначена на 18 сентября.

Главную роль вновь сыграет британский актер Том Харди, несмотря на слухи о возможном уходе актера. К своим ролям также вернутся Пирс Броснан и Хелен Миррен.

Создатель сериала — Ронан Беннетт. Исполнительными продюсерами выступили Гай Ричи, Дэвид С. Глассер, Айван Аткинсон, Дин Бейкер и другие.

Премьера первого сезона состоялась 30 марта 2025 года. Гай Ричи также снял два эпизода. Изначально «Гангстерленд» задумывался как спин-офф сериала 2013 года «Рэй Донован». Часть команды ранее работала над съемками криминальной драмы «Острые козырьки».