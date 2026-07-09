Paramount+ показал тизер нового сезона «Гангстерленда»
Стриминговый сервис Paramount+ показал тизер второго сезона сериала «Гангстерленд» (в оригинале — Mobland). Премьера назначена на 18 сентября.
Главную роль вновь сыграет британский актер Том Харди, несмотря на слухи о возможном уходе актера. К своим ролям также вернутся Пирс Броснан и Хелен Миррен.
Создатель сериала — Ронан Беннетт. Исполнительными продюсерами выступили Гай Ричи, Дэвид С. Глассер, Айван Аткинсон, Дин Бейкер и другие.
Премьера первого сезона состоялась 30 марта 2025 года. Гай Ричи также снял два эпизода. Изначально «Гангстерленд» задумывался как спин-офф сериала 2013 года «Рэй Донован». Часть команды ранее работала над съемками криминальной драмы «Острые козырьки».
Сериал «Гангстерленд» (в оригинале — Mobland) изначально задумывался как спин-офф сериала 2013 года «Рэй Донован», и часть команды, работавшей над ним, ранее участвовала в создании криминальной драмы «Острые козырьки». Премьера первого сезона состоялась 30 марта 2025 года. Режиссёр Гай Ричи, который также числится исполнительным продюсером «Гангстерленда», снял два эпизода этого сериала. Он известен по таким проектам, как «Карты, деньги, два ствола» и «Джентльмены».
Перед премьерой первого сезона, которая состоялась на стриминговом сервисе Paramount в США, Канаде, Великобритании и Австралии, трейлер на YouTube собрал более 7 миллионов просмотров. Однако первые рецензии на сайте Rotten Tomatoes были, скорее, критическими, отмечая, что в сериале присутствует больше стиля, чем содержания. Кинокритик Дмитрий Соколов выразил сомнения относительно хитового потенциала «Гангстерленда», считая, что, несмотря на звездный состав, проект вряд ли станет блокбастером, поскольку он отходит от традиционных криминальных комедий в сторону драматического жанра.