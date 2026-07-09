Подшипники освободили из-под ареста

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве не стал рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства предприятий ГК «Европейская подшипниковая корпорация». Надзор полагал, что интересы крупнейшего производителя подшипников страны лоббировал бывший депутат Госдумы Олег Савченко. Активы холдинга освобождены из-под ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Требования надзорного ведомства к Олегу Савченко суд рассматривать не стал

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Требования надзорного ведомства к Олегу Савченко суд рассматривать не стал

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рассмотрение иска заместителя генпрокурора Игоря Ткачева было назначено по существу в Лефортовском райсуде на 10 июля. Однако, как сообщили источники “Ъ”, близкие к участникам спора, 9 июля суд вынес определение о невозможности разбирательства. По данным источников “Ъ”, в ходе подготовки к процессу было установлено, что заявление ГП принято к производству судом «необоснованно», поскольку «требования, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции при подаче иска, не соблюдены». Лефортовский суд оставил иск замгенпрокурора без рассмотрения, а обеспечительные меры отменил. Определение суда об этом было обращено к немедленному исполнению, отметил источник “Ъ”.

Заявление ГП было подано в Лефортовский суд ровно месяц назад, 9 июня. Предметом иска являлось обращение в доход государства ценных бумаг ГК «Европейская подшипниковая корпорация» (ЕПК), бенефициарным владельцем которых надзор считает Олега Савченко. Это акции АО ЕПК, «ЕПК Саратов», «ЕПК Самара», «ЕПК Волжский», «Управляющая компания ЕПК», «ЕПК Станки» и «Каспий». Кроме того, надзор настаивал на передаче в казну долей в уставном капитале ООО «МВК наследие», СТД, «Русские биотехнологии», «Спецстрой-Сервис», «Коммерческий центр СТС», «Национальные станкостроительные технологии», «Волгоградхимреактив» и «Бином».

Все они были приобретены на доходы от деятельности ГК ЕПК и переданы сыну экс-депутата (в Думе с 2003 по 2016 год и с 2021 по 2025 год) Георгию Савченко. Кроме того, соответчиками по делу выступали Игорь Рудецкий и Игорь Костычев, которых надзор называл доверенными лицами главного ответчика.

По версии ГП, покинув пост председателя совета директоров ЕПК в 2003 году в связи с избранием в Госдуму, Олег Савченко, несмотря на законодательные запреты, продолжил управлять бизнесом и лоббировал интересы своих предприятий в органах госвласти и законодательных органах.Якобы именно благодаря этому предприятия получали выгодные, в том числе оборонные, заказы.

По данным из источников, близких к господину Савченко, все претензии в свой адрес он категорически отрицает, настаивая, что передача активов в доход государства может привести к срыву в работе предприятий, которые обеспечивают нужды ВПК.

Источник в ЕПК подтвердил “Ъ” судебное решение, но не смог объяснить его причину. Сам Олег Савченко в разговоре с “Ъ” отказался комментировать юридическую сторону иска, сославшись на то, что по образованию является инженером. По его мнению, соответствующее решение суд принял, так как заводы ГК ЕПК, которая в настоящее время является единственным исполнителем гособоронзаказа в сфере производства подшипников, за три недели, пока действовали обеспечительные меры, оказались на грани банкротства. Господин Савченко пояснил, что в рамках обеспечительных мер средства сотрудникам и контрагентам группа компаний выплачивала из операционного бюджета.

ГК ЕПК была основана в 2001 году в результате объединения нескольких подшипниковых заводов. По оценкам экспертов, на тот момент группа контролировала до 50% российского рынка подшипников. К 2007 году в ЕПК вошли ОАО «Московский подшипник», ОАО «Московский завод авиационных подшипников», АО «Степногорский подшипниковый завод» (Казахстан), ОАО «Волжский подшипниковый завод» (Волгоградская область), ОАО «Завод авиационных подшипников» (Самара), ОАО «Саратовский подшипниковый завод», Научно-исследовательский центр ЕПК, ООО «Торговый дом ЕПК» и УК ЕПК.

Объем производства достиг около 50 млн подшипников в год. Продукция ЕПК использовалась почти во всей российской железнодорожной технике. В 2008 году ЕПК закрыла московский завод, его мощности были переведены в Самару. В 2022 году единственный владелец ЕПК Александр Москаленко продал 100% акций компании ЗПИФ «Фонд промышленных инноваций», бенефициары которого не раскрывались. В 2023 году компания попала под санкции США, в SDN List также оказались дочерние предприятия компании. Выручка АО ЕПК в 2025 году, по данным «СПАРК-Интерфакс» составила 1,9 млрд руб.

“Ъ” не удалось оперативно получить комментарии в Генпрокуратуре. Согласно судебной практике, подобные производства по искам могут возобновиться после исправления ошибок и недочетов в документах.

Николай Сергеев, Ефим Брянцев