Лидеру «Сильной Армении» Карапетяну продлили домашний арест

Антикоррупционный суд в Армении на два месяца продлил домашний арест лидеру оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну. Об этом сообщает Armenia Today.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Карапетян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Самвел Карапетян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

По итогам заседания защита господина Карапетяна передала суду его паспорт. Документ был в его распоряжении на время парламентских выборов, на которых победила партия действующего премьера Никола Пашиняна.

Самвел Карапетян вновь отверг предъявленные ему обвинения и назвал уголовное дело политически мотивированным. Вместе с этим он заявил, что гордится временем, которое провел под стражей. «Если я заслужил арест и тюремную камеру за защиту церкви "по-нашему", еще раз говорю: я этим горжусь»,— сказал политик (трансляцию на YouTube вело Armenia Today).

Самвела Карапетяна обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер Армении Никол Пашинян. Под арестом он находится с июня прошлого года. Его сторонники по «Сильной Армении» рассчитывали, что в случае победы на парламентских выборах политика освободят. Результаты выборов они не признают.