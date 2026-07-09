На свежий титул нашелся немецкий претендент

В субботу, 11 июля, один из самых интересных российских боксеров Мурат Гассиев будет защищать в Москве звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, полученное им после отказа Александра Усика от принадлежавших ему титулов. В поединке с немцем Петером Кадиру Гассиев выглядит явным фаворитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московское выступление станет для Мурата Гассиева первым в статусе полноценного чемпиона мира в супертяжелом весе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Московское выступление станет для Мурата Гассиева первым в статусе полноценного чемпиона мира в супертяжелом весе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бой в рамках турнира на «ВТБ Арене», который проводит Международная ассоциация бокса (IBA),— очередная страница в крайне неординарной биографии Мурата Гассиева.

В конце прошлого десятилетия Гассиев, будучи совсем молодым — чуть за 20, совершил стремительный карьерный взлет.

Выступая еще в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), одолел знаменитого соотечественника Дениса Лебедева и отнял у него пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Потом Гассиева включили в состав участников так называемой суперсерии для восьми бойцов категории, выявлявшей лучшего среди лучших. Он дошел до ее финала, нокаутировав по дороге к нему двух таких же матерых, как Лебедев, тяжей — поляка Кшиштофа Влодарчика и кубинца Юниэля Дортикоса, но в решающем поединке уступил превосходившему его на голову в плане опыта Александру Усику. Усика уже тогда называли феноменом бокса, не подозревая еще, что вскоре он покорит и следующую категорию.

Мурат Гассиев ушел в нее практически синхронно с украинцем. Однако если тот уверенно продирался к верхушке ее иерархии, превратившись в конце концов в безусловного короля категории, то Гассиев для тех поклонников бокса, кто привык обращать внимание лишь на самые медийные мероприятия, мог в какой-то момент пропасть из виду. С противниками с по-настоящему звучными именами, в отличие от Усика, бившего Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, не пересекался, потерпел поражение от крепкого шведа Отто Валлина. Все-таки от него, искрившего талантом, ждали иного продолжения.

Но в прошлом году Всемирная боксерская ассоциация в поисках соперника для болгарского ветерана Кубрата Пулева, владевшего званием регулярного чемпиона, второго по значимости, вспомнила о Мурате Гассиеве.

А он выбор оправдал, в декабре в шестом раунде уложив соперника на настил таким шикарным апперкотом, что многие профильные медиаресурсы посчитали его «нокаутом года».

А в минувшие несколько недель с Гассиевым случилось сразу несколько важных событий. Александр Усик решил завершить карьеру, а перед прощанием с боксом расстался со всеми своими чемпионскими поясами, включая пояс WBA. И структура повысила статус россиянина до полноценного чемпионского. Формально это означало, что он вошел в историю. В отечественном боксе при всем обилии выдающихся бойцов никогда не было, как ни странно, такого, кому удалось стать чемпионом в двух весовых категориях.

При этом возникли неожиданные проблемы с афишей московского поединка. Назначенный оппонентом Мурата Гассиева француз Тони Йока буквально за полторы недели до выступления внезапно отказался от него, сославшись на травму спины. Подобный форс-мажор обычно ничего хорошего не сулит, а срыв центрального матча — всегда скверная штука для шоу.

Организаторы выкрутились. Из Германии согласился срочно примчаться Петер Кадиру, заслуживший медаль за спортивную отвагу.

Дело в том, что предыдущий поединок, в котором он одолел своего соотечественника Сенада Гаши, у Кадиру был в середине мая, а в боксе промежуток между выходами на ринг обычно составляет несколько месяцев. О полноценной подготовке к матчу с Гассиевым речи идти не могло.

К этому надо добавить, что у Петера Кадиру неплохой любительский бэкграунд, а вот в профессиональной карьере его достижения на фоне достижений Гассиева весьма скромны и сводятся к однажды добытому званию чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в молодежном возрастном разряде.

Разницу в восприятии экспертами двух участников боя иллюстрирует рейтинг сильнейших супертяжей BoxRec: россиянин в нем пятый, немец — 51-й. Хотя глава IBA Умар Кремлев напомнил, что в боксе фавориты, которым поменяли противника, не так уж редко допускали осечки, чересчур поверив в собственную неуязвимость. Пример долго подбирать не пришлось: в 2019 году Энтони Джошуа пострадал от котировавшегося примерно так же низко, как сейчас Кадиру, Энди Руиса.

Алексей Доспехов