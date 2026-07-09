Новак обсудил снабжение топливом регионов северного завоза

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей федеральных ведомств, регионов и отраслевых компаний. Отдельное внимание на встрече уделили обеспечению горючим территорий, которые входят в систему северного завоза, сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главы регионов сообщили о запасах нефтепродуктов, графиках поставок и организации доставки топлива в отдаленные населенные пункты. Также на совещании обсудили распределение ресурсов и логистические сложности, с которыми сталкиваются территории с ограниченной транспортной доступностью.

Господин Новак отметил, что в нынешних условиях такие регионы требуют особого внимания со стороны федеральных и местных властей. Он указал, что при планировании снабжения необходимо учитывать инфраструктурные особенности и принимать решения без затягивания сроков.

По итогам совещания участники договорились держать ситуацию на особом контроле, чтобы не допустить сбоев в поставках топлива на северные территории.