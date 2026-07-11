«Изменение климата более фундаментальная проблема, чем меры по его ограничению»

Даже при резком снижении выбросов климатическая система обладает инерцией: океан уже накопил тепло, ледники и мерзлота реагируют десятилетиями, подъем уровня моря не останавливается мгновенно, экосистемы перестраиваются медленно и не всегда обратимо.