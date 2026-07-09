Фестиваль «Архстояние» объявил программу
Объявлена программа фестиваля «Архстояние», который пройдет в Николо-Ленивце с 23 по 26 июля. Одним из главных событий станет перформанс барабанщика группы Shortparis Данилы Холодкова и хореографа Владимира Варнавы «Con fuoco», который представят на сцене «Сто костров». Как сообщают организаторы, масштабное действо будет напоминать «древний ритуал, в котором герой вынужден заново искать маршрут и снова зажечь внутренний огонь». Кроме того, на фестивале запланировано выступление Глеба Андрианова с проектом «Бесконечная машина музыки» (программа, специально подготовленная для «Архстояния»), хорового ансамбля Attaque De Panique, групп Beautiful Boys, «Деревянные киты», «Источник» и «Созвездие Отрезок».
Фото: Ян Сизов, Коммерсантъ
Художница Ирина Корина создала для фестиваля «Павильон заблуждений» — романтический образ дачи, собранный из фрагментов коллективной памяти. Посетители также увидят арт-объекты Романа Сакина, Леонида Тишкова, Маши Сомик, Сергея Катрана — всего более 15 работ.
На сцене «Березки» днем пройдут выступления финалистов первого в истории фестиваля музыкального опен-колла «Своей дорогой», в том числе победителей — Рушаны и Стереополины. А ночью здесь развернется специальная программа DJ-сетов «Хрупкий рейв».
Нынешний фестиваль посвящен теме «Маршрут перестроен». По словам организаторов, «каждый проект предлагает гостю задуматься о состоянии современного человека — о моменте, когда привычные ориентиры исчезают, а маршрут приходится прокладывать самостоятельно».
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«Архстояние-2025»
Фестиваль «Архстояние» — это традиционный летний фестиваль современного искусства, который проходит в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Он известен своими инсталляциями, перформансами и ландшафтными арт-объектами. Темой фестиваля неоднократно становились предсказания, «Белый город», а в прошлом году — «Мое главное».
История фестиваля насчитывает более 20 лет, а с 2011 года он стал ежегодным. За это время на его территории было выставлено более 101 арт-объекта российских и зарубежных авторов. Некоторые из них оставались на территории парка, становясь его частью. Например, в 2010 году Ирина Корина создавала на фестивале «Павильон заблуждений», а в 2023 году на фестивале были представлены арт-объекты, такие как «Умнохранилище» и «Портал самопознания».
«Архстояние» соседствует в летнем календаре open-air мероприятий с фестивалем Signal, также проходящим в Калужской области, что делает этот регион точкой притяжения для любителей современного искусства, приключений и перформансов. Организаторы фестивалей отмечают увеличение затрат на проведение мероприятий, включая безопасность, что влияет на стоимость билетов.