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Фестиваль «Архстояние» объявил программу

Объявлена программа фестиваля «Архстояние», который пройдет в Николо-Ленивце с 23 по 26 июля. Одним из главных событий станет перформанс барабанщика группы Shortparis Данилы Холодкова и хореографа Владимира Варнавы «Con fuoco», который представят на сцене «Сто костров». Как сообщают организаторы, масштабное действо будет напоминать «древний ритуал, в котором герой вынужден заново искать маршрут и снова зажечь внутренний огонь». Кроме того, на фестивале запланировано выступление Глеба Андрианова с проектом «Бесконечная машина музыки» (программа, специально подготовленная для «Архстояния»), хорового ансамбля Attaque De Panique, групп Beautiful Boys, «Деревянные киты», «Источник» и «Созвездие Отрезок».

Фото: Ян Сизов, Коммерсантъ

Фото: Ян Сизов, Коммерсантъ

Художница Ирина Корина создала для фестиваля «Павильон заблуждений» — романтический образ дачи, собранный из фрагментов коллективной памяти. Посетители также увидят арт-объекты Романа Сакина, Леонида Тишкова, Маши Сомик, Сергея Катрана — всего более 15 работ.

На сцене «Березки» днем пройдут выступления финалистов первого в истории фестиваля музыкального опен-колла «Своей дорогой», в том числе победителей — Рушаны и Стереополины. А ночью здесь развернется специальная программа DJ-сетов «Хрупкий рейв».

Нынешний фестиваль посвящен теме «Маршрут перестроен». По словам организаторов, «каждый проект предлагает гостю задуматься о состоянии современного человека — о моменте, когда привычные ориентиры исчезают, а маршрут приходится прокладывать самостоятельно».

Ксения Воротынцева

Фотогалерея

«Архстояние-2025»

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Нынешний фестиваль проводится уже в 20 раз

Нынешний фестиваль проводится уже в 20 раз

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля прогуливаются в парке

Гости фестиваля прогуливаются в парке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Участники фестиваля

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Гости фестиваля отдыхают на гамаках

Гости фестиваля отдыхают на гамаках

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Выступление танцовщицы

Выступление танцовщицы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Гости фестиваля

Гости фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Гости в арт-парке «Николо-Ленивец»

Гости в арт-парке «Николо-Ленивец»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Хореографический спектакль «Состояние Леса»

Хореографический спектакль «Состояние Леса»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Ночной концерт в рамках фестиваля

Ночной концерт в рамках фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Зрители на ночном концерте

Зрители на ночном концерте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Выступление группы Oligarkh и казачьего хора «Талан»

Выступление группы Oligarkh и казачьего хора «Талан»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Рэп-исполнитель Дельфин во время выступления

Рэп-исполнитель Дельфин во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Зрители на ночном концерте

Зрители на ночном концерте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Все арт-объекты выполнены в белом цвете в рамках символического «Белого города»

Все арт-объекты выполнены в белом цвете в рамках символического «Белого города»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На время фестиваля в парке появилось 13 арт-объектов и пространственных инсталляций

На время фестиваля в парке появилось 13 арт-объектов и пространственных инсталляций

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В рамках «Белого города» были возведены аэровокзал, лечебница, музей, летняя школа, площадь церемоний и даже горсовет

В рамках «Белого города» были возведены аэровокзал, лечебница, музей, летняя школа, площадь церемоний и даже горсовет

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В программе пяти музыкальных площадок — концерт среди 100 костров, выступление в березовой роще и другие масштабные шоу

В программе пяти музыкальных площадок — концерт среди 100 костров, выступление в березовой роще и другие масштабные шоу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среди хедлайнеров на главной сцене: Антоха МС &amp; Уфимский бэнд ЛАУД, рэп-исполнитель Дельфин, певица Линда, DRIADA и группа Oligarkh

Среди хедлайнеров на главной сцене: Антоха МС & Уфимский бэнд ЛАУД, рэп-исполнитель Дельфин, певица Линда, DRIADA и группа Oligarkh

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В ночную программу входили выступления Huun Huur Tu с Geju (горловое пение), POLE, Wozhd, Татьяны Калмыковой

В ночную программу входили выступления Huun Huur Tu с Geju (горловое пение), POLE, Wozhd, Татьяны Калмыковой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление артистов на фестивале

Выступление артистов на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

С площадью более 650 га «Никола-Ленивец» является крупнейшим арт-парком Европы

С площадью более 650 га «Никола-Ленивец» является крупнейшим арт-парком Европы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

За всю историю в парке было выставлено более 101 арт-объекта российских и зарубежных авторов

За всю историю в парке было выставлено более 101 арт-объекта российских и зарубежных авторов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участница фестиваля

Участница фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продажа картофельных чипсов у павильона «Бульбочка» на фестивале

Продажа картофельных чипсов у павильона «Бульбочка» на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-инсталляция

Арт-инсталляция

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители фестиваля

Посетители фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление артистов на фестивале

Выступление артистов на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники фестиваля

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости на фестивале

Гости на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фестиваль «Архстояние-2025»

Фестиваль «Архстояние-2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вход на территорию фестиваля

Вход на территорию фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-инсталляция

Арт-инсталляция

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление танцовщицы

Выступление танцовщицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Зрители на фестивале

Зрители на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля

Гости фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Инсталляции в виде пирамид

Инсталляции в виде пирамид

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники фестиваля

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля

Гости фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля фотографируются у водоема

Гости фестиваля фотографируются у водоема

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-инсталляция

Арт-инсталляция

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Нынешний фестиваль проводится уже в 20 раз

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля прогуливаются в парке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Гости фестиваля отдыхают на гамаках

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Выступление танцовщицы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Гости фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Гости в арт-парке «Николо-Ленивец»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Хореографический спектакль «Состояние Леса»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Ночной концерт в рамках фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Зрители на ночном концерте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Выступление группы Oligarkh и казачьего хора «Талан»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Рэп-исполнитель Дельфин во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Зрители на ночном концерте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Все арт-объекты выполнены в белом цвете в рамках символического «Белого города»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На время фестиваля в парке появилось 13 арт-объектов и пространственных инсталляций

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В рамках «Белого города» были возведены аэровокзал, лечебница, музей, летняя школа, площадь церемоний и даже горсовет

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В программе пяти музыкальных площадок — концерт среди 100 костров, выступление в березовой роще и другие масштабные шоу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среди хедлайнеров на главной сцене: Антоха МС & Уфимский бэнд ЛАУД, рэп-исполнитель Дельфин, певица Линда, DRIADA и группа Oligarkh

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В ночную программу входили выступления Huun Huur Tu с Geju (горловое пение), POLE, Wozhd, Татьяны Калмыковой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление артистов на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

С площадью более 650 га «Никола-Ленивец» является крупнейшим арт-парком Европы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

За всю историю в парке было выставлено более 101 арт-объекта российских и зарубежных авторов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участница фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продажа картофельных чипсов у павильона «Бульбочка» на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-инсталляция

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление артистов на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фестиваль «Архстояние-2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вход на территорию фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-инсталляция

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление танцовщицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Зрители на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Инсталляции в виде пирамид

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля фотографируются у водоема

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-инсталляция

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Фестиваль «Архстояние» — это традиционный летний фестиваль современного искусства, который проходит в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Он известен своими инсталляциями, перформансами и ландшафтными арт-объектами. Темой фестиваля неоднократно становились предсказания, «Белый город», а в прошлом году — «Мое главное».

История фестиваля насчитывает более 20 лет, а с 2011 года он стал ежегодным. За это время на его территории было выставлено более 101 арт-объекта российских и зарубежных авторов. Некоторые из них оставались на территории парка, становясь его частью. Например, в 2010 году Ирина Корина создавала на фестивале «Павильон заблуждений», а в 2023 году на фестивале были представлены арт-объекты, такие как «Умнохранилище» и «Портал самопознания».

«Архстояние» соседствует в летнем календаре open-air мероприятий с фестивалем Signal, также проходящим в Калужской области, что делает этот регион точкой притяжения для любителей современного искусства, приключений и перформансов. Организаторы фестивалей отмечают увеличение затрат на проведение мероприятий, включая безопасность, что влияет на стоимость билетов.

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