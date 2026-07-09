Фестиваль «Архстояние» объявил программу

Объявлена программа фестиваля «Архстояние», который пройдет в Николо-Ленивце с 23 по 26 июля. Одним из главных событий станет перформанс барабанщика группы Shortparis Данилы Холодкова и хореографа Владимира Варнавы «Con fuoco», который представят на сцене «Сто костров». Как сообщают организаторы, масштабное действо будет напоминать «древний ритуал, в котором герой вынужден заново искать маршрут и снова зажечь внутренний огонь». Кроме того, на фестивале запланировано выступление Глеба Андрианова с проектом «Бесконечная машина музыки» (программа, специально подготовленная для «Архстояния»), хорового ансамбля Attaque De Panique, групп Beautiful Boys, «Деревянные киты», «Источник» и «Созвездие Отрезок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ян Сизов, Коммерсантъ Фото: Ян Сизов, Коммерсантъ

Художница Ирина Корина создала для фестиваля «Павильон заблуждений» — романтический образ дачи, собранный из фрагментов коллективной памяти. Посетители также увидят арт-объекты Романа Сакина, Леонида Тишкова, Маши Сомик, Сергея Катрана — всего более 15 работ.

На сцене «Березки» днем пройдут выступления финалистов первого в истории фестиваля музыкального опен-колла «Своей дорогой», в том числе победителей — Рушаны и Стереополины. А ночью здесь развернется специальная программа DJ-сетов «Хрупкий рейв».

Нынешний фестиваль посвящен теме «Маршрут перестроен». По словам организаторов, «каждый проект предлагает гостю задуматься о состоянии современного человека — о моменте, когда привычные ориентиры исчезают, а маршрут приходится прокладывать самостоятельно».

Ксения Воротынцева