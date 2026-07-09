Лодки встали на топливный якорь

Любители водных прогулок и рыбалки остались практически без топлива. Всему виной запрет на заправку канистр, действующий в многих регионах. Кроме того, такие ограничения иногда вводят сами АЗС. Раньше владельцы моторных лодок запасались бензином на берегу. Теперь же они спорят с заправщиками и прибегают к ухищрениям, говорят собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

На одном из роликов, набравшем несколько миллионов просмотров, мужчина самовольно залил топливо в канистру, несмотря на замечания сотрудников АЗС. Среди советов, обсуждаемых в профильном сообществе, — привезти лодку на заправку с помощью автоприцепа или перелить бензин из бака автомобиля специальным насосом. Есть и вариант перейти на электродвигатели, говорит инженер-кораблестроитель Алексей Даняев:

«Мне стало трудно заправляться, потому что канистру надо прятать. Все лодочники говорят: "Спрячу в багажник и там тихо залью". Но это полумеры: лодка потребляет в 5-10 раз больше, чем автомобиль. Проще подойти несколько раз на плавучую заправку — там народу меньше. Некоторые владельцы переходят на электродвигатели, но основной потребитель пока остается на бензиновых. Электромотор на воде невыгоден: он потребляет много энергии, а заряда хватает на пару часов. На воде неизвестно, когда вернешься — все зависит от погоды. Поэтому бензин доминирует».

На фоне проблем с горючим в июне значительно просел спрос на лодочные моторы.

Об этом представители профильного бизнеса сообщили MSK1. Но больше всего от топливного кризиса страдают предприниматели, организующие экскурсии на прогулочных катерах, отмечает гендиректор «Подмосковной Ривьеры» Алексей Михеев:

«Мы сталкиваемся с рядом проблем. Например, заправка катеров, сдаваемых в аренду без капитана, происходила исключительно канистрами. Операторы ездили на ближайшую АЗС, набирали топливо, привозили и заправляли. Сейчас это запрещено и контролируется жестче. Проблема коснулось малого флота: гидроциклов, катеров до 7 м. На воде в московском регионе есть только одна официальная плавучая заправка — в Хлебниковском затоне, город Долгопрудный.

Возникает нюанс: даже если суда дошли до заправки, топливо там стоит дороже, чем на обычных АЗС, а иногда бензина просто нет. Поэтому фраза "сушите весла" подходит именно этой категории. У нас большой флот на дизеле — с ним проблем нет, кроме цены, которая продолжает расти. Мы задумываемся, как это отразится на конечной стоимости для потребителя. В основном проблемы у тех, кто занимается чартерной деятельностью на бензиновых двигателях — обучают граждан или катают вейкеров. Они говорят: "У нас нет топлива, мы стоим"».

В 2024 году в Минэкономразвития обсуждалась идея создать сеть плавучих АЗС по всей России.

Но с тех пор количество таких заправок практически не выросло. Ранее “Ъ FM” рассказывал и о других трудностях лодочников — нехватке слотов на сдачу экзаменов на право управления маломерными судами. Из-за этого владельцы катеров и гидроциклов рискуют пропустить летний сезон.

Никита Путятин