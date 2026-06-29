Будущие яхтсмены остались без прав

Москвичи не могут записаться на сдачу экзамена в столице. Свободных слотов на аттестацию по маломерным судам нет практически до декабря, рассказали “Ъ FM” представители учебных центров. Что говорят в ГИМС? И можно ли «поймать» запись в других регионах?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Будущие судоводители рискуют пропустить летний сезон. Гидроциклы, катера, парусные суда остаются у причала. И причина не только в отсутствии топлива. Москвичи, что уже закончили программу в учебных центрах, никак не могут попасть на экзамен в столичную Госинспекцию по маломерным судам. Свободных слотов на сдачу теории не поймать. Желающие получить права едут в соседние регионы, но и там уже очереди, говорит заместитель директора по оперативному обеспечению центра дистанционной подготовки (ЧУДПО ЦДП ) СТОРМ Лев Ипатов:

«Каждый записывается через Госуслуги и имеет право сдать экзамен в любом регионе — от Калининграда до Камчатки. Сейчас сезон: сдавать нужно было осенью или весной, но многие, как обычно, решили сделать это летом. В результате не хватает мест. Вот недавний пример. Один из наших учеников рассказал, что в Москве записаться не смог — все места были заняты как минимум до сентября. В итоге он записался в Ярославле на 20 июля».

Госинспекция по маломерным судам ГИМС ГУ МЧС России по г. Москве не смогла предоставить оперативный комментарий на запрос “Ъ FM”. Но то, что проблема с записью есть, признал оператор горячей линии и порекомендовал искать слоты в других городах или записаться на аттестацию по телефону. Такая опция открылась с 18 мая, сделать это можно только по понедельникам с 14: 00 до 17:00 часов. Звонить, как пишут в пабликах, бесполезно. Так что москвичи едут на экзамены уже не к соседям, а за 500 км, рассказывает основатель школы «Морская гавань» Максим Широков:

«В Москве экзамены принимали только в одном подразделении на Чаплыгина, а в Подмосковье — в Мытищах и Химках. Сейчас ни там, ни там экзамены не принимают: ни практику, ни теорию сдать невозможно. Как объясняют инспекторы, не хватает сотрудников, к тому же новая программа позволяет принимать чуть ли не по два человека в день. В некоторых подразделениях ГИМС запись уже открыта на декабрь.

В Рязани из-за наплыва москвичей тоже начинаются проблемы с записью. Аналогичная ситуация в Твери: свободные даты остались только на конец августа — начало сентября. Все уже практически занято».

Даже если сдать теорию в Нижнем Новгороде, остается еще и практическая часть. С этим в Московском регионе снова возникают сложности. В ГИМС Москвы не хватает судов, говорят собеседники “Ъ FM”. Но аттестация практических навыков, как сказано в релизе на официальном сайте Госинспекции, теперь возможна на маломерных судах заявителей, а также самих учебных центров».

Только вот не каждая школа готова дать и перевезти гидроциклы, лодки и катера на водную базу ГИМС. Непонятно также, кто будет оплачивать эти расходы? Учебные центры остались вообще вне игры, продолжает Лев Ипатов из цента СТОРМ:

«Особо не контактируем. Раньше ГИМС, если вводил правила, законы, нас собирали представителей школ, с нами обсуждали. А сейчас знали, что, допустим, обучение судоводителей коммерческих судов должны передать в ГИМС, и мы эту информацию отлавливаем сами. И только вот сейчас выложили они на свой сайт новые правила аттестации, которые подписаны были еще в феврале. Каждый сам готовится. Плюс сейчас у них на сайте есть, допустим, вопросы из билетов в бесплатном доступе. Можно зайти, натренировать и пойти сдавать экзамены».

Ответы есть, только вот экзамены некому принимать. А желающих с каждым годом становится все больше. Тема отдыха и путешествий по водам России пошла в гору, подчеркивает владелец Байкал Яхт Груп Сергей Гмыра:

«Не все покупают собственные суда. Многие хотят получить права, чтобы, например, взять хаусбот в аренду и отправиться в самостоятельное путешествие без капитана. Существует сообщество из более чем 3 тыс. человек, которые делятся опытом водных путешествий по России. Кроме того, несколько компаний приглашают желающих пройти в составе команды серьезный маршрут из Санкт-Петербурга в Москву или в обратном направлении. Участники изучают лоцию, а опытные капитаны помогают освоить необходимые навыки на практике. После таких путешествий у многих возникает желание получить права и самостоятельно управлять судном».

Курсы судовождения можно пройти даже дистанционно. В зависимости от программы и школы обучение будет стоить от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Это без практики. Чтобы сдать экзамен нужно взять минимум пять занятий на воде. Час тренировки на гидроцикле от 5 тыс. руб., на катере — от 10 тыс. руб.