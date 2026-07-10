Порог на экспорт

В правительстве посчитали нецелесообразным дополнительно стимулировать перевозку угля на экспорт в северо-западном и южном направлении. Такая мера еще в 2025 году была включена в программу поддержки угольной отрасли. Теперь же власти отмечают отсутствие резервов на подходах к портам юга и снижение спроса на северо-западное направление. Участники рынка, однако, считают, что скидки к железнодорожному тарифу могли бы повысить объемы перевалки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство не видит необходимости в дополнительном стимулировании перевозок угля на экспорт через северо-западные и южные порты. Об этом, как рассказал источник “Ъ”, вице-премьер Виталий Савельев сообщил в письме президенту Владимиру Путину в конце июня.

По словам собеседника “Ъ”, господин Савельев отметил, что резерв пропускной способности железной дороги на южном направлении практически отсутствует из-за необходимости обеспечения перевозки специальных грузов и пассажиров. Спрос на северо-западное направление, продолжает источник “Ъ”, снизился из-за введенных ЕС и Великобританией санкций в отношении российского угля. А поставки угля с Дальнего Востока и из Сибири в страны Азии через порты Северо-Запада ведут к удорожанию экспорта и снижают конкурентоспособность российского сырья.

В целом, говорит собеседник “Ъ”, в правительстве отмечают стабилизацию экспортного положения угледобывающих компаний и увеличение поставок в восточном направлении. Кроме того, Минэнерго, рассказывает источник “Ъ”, не предоставило прогноз дополнительного спроса на российский уголь на зарубежных рынках, который бы требовал разработки дополнительных стимулирующих мер поставок через северо-западные и южные порты.

Введение ОАО РЖД скидок в 12,8% на экспорт на северо-запад и юг и возврат понижающих коэффициентов на дальность и для энергетического угля на ограниченный период времени входили в число мер поддержки угольной отрасли, которые в мае 2025 года поддержал Владимир Путин. Скидку ОАО РЖД планировалось компенсировать из бюджета. Но в том же месяце Минтранс уведомил Минэнерго, что экономика поставки угля в этих направлениях складывается и без скидок (см. “Ъ” от 21 мая 2025 года). В ОАО РЖД от комментариев воздержались. В Минтрансе и Минэнерго “Ъ” не ответили.

В 2025 году на экспорт перевезено 177 млн тонн угля, на 0,3% меньше, чем годом ранее. Поставки на восточном и южном направлениях увеличились на 6,1%, до 118,2 млн тонн и на 20,2%, до 20,5 млн тонн соответственно. На северо-западном направлении перевозка снизилась на 21,9%, до 38,3 млн тонн. За пять месяцев 2026 года погрузка угля на экспорт увеличилась на 3,6% год к году, до 77,1 млн тонн, сообщало ОАО РЖД. По итогам мая перевозка в порты Дальнего Востока выросла на 12,8%, до 9,3 млн тонн, Севера-Запада — на 5,1%, до 3,8 млн тонн, Юга — в два раза, до 2,4 млн тонн.

Собеседники “Ъ” в портовой и угольной отраслях считают, что потребность в мерах стимулирования поставок угля на этих направлениях все же есть. По данным “Ъ”, Мурманский морской торговый порт (ММТП) в письме в Минэнерго в начале июня сообщал, что возвращение ранее действующих тарифных скидок позволило бы вернуть угольные потоки в порты Арктики, снизило бы нагрузку на Восточный полигон, высвободило его мощности для иных грузов и снизило бы потребность в будущих индексациях тарифов. Как отмечается в письме, падение погрузки портов Арктического бассейна связано не столько с конъюнктурой угольного рынка, сколько с «опережающим все мыслимые прогнозы» повышением железнодорожных тарифов в 2,25 раза. Другой источник “Ъ” говорит, что терминал в Тамани обладает необходимыми резервами мощности и также готов к увеличению объемов перевалки.

По мнению источника “Ъ” в угольной отрасли, предоставление скидки на тариф ОАО РЖД в размере 25% позволило бы увеличить объем отгрузки в порты Ленинградской и Мурманской областей на 20%. Кроме того, по его словам, необходим пересмотр методики Минэнерго по распределению квоты на отгрузку угля Кузбасса: коэффициент для восточного направления должен быть увеличен при условии одновременных поставок в сторону северо-запада. Другой собеседник “Ъ” замечает, что отсутствие резерва на подходах к портам Юга связано не столько с ростом пассажиропотока, сколько в недостаточных инвестициях в развитие инфраструктуры на этом направлении.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников же считает, что субсидирование железнодорожных тарифов на западном направлении не решит проблему, так как цены там и без того находятся на низком уровне. Более того, подобная мера приведет к потере объемов перевозок для прочих грузов, указывает он. Как считает эксперт, в краткосрочной перспективе помощь угольщикам будет более уместна при поставках в восточном направлении, чего можно добиться путем регулирования стоимости перевалки в портах с привязкой к цене реализации.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина, Анатолий Костырев, Владимир Лавицкий