Автомобильный экспорт Китая в июне вырос на 80%

В июне Китай экспортировал на 80% больше автомобилей, чем за тот же период годом ранее. За первое полугодие 2026 года рост составил 72%. Об этом сообщает AP со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей.

Как следует из отчета ассоциации, в июне Китай экспортировал 905 тыс. автомобилей, в первом полугодии — более 4,4 млн. По оценкам аналитиков, которых цитирует AP, по итогам всего 2026 года экспорт китайских автомобилей может вырасти на 30–50%. В прошлом году Китай экспортировал около 7 млн автомобилей.

Объемы продаж автомобилей на внутреннем рынке Китая остаются более масштабными, чем экспорт. В июне там было продано 1,5 млн автомобилей, в первые шесть месяцев года — почти 8,3 млн. При этом внутренние продажи страдают от жестких ценовых войн в условиях высокой конкуренции. Аналитики ожидают, что по итогам года внутренние продажи упадут на 10%.

Алена Миклашевская