Продажи Porsche упали до минимума за шесть лет

Компания Porsche отчиталась о продажах за первое полугодие 2026 года. Они оказались самыми низкими за последние шесть лет. Поставки упали на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые шесть месяцев было продано 122,3 тыс. автомобилей против почти 146,4 тыс. в 2025 году.

Главными причинами снижения стал слабый спрос в Северной Америке (–13%, 37,7 тыс. машин), крупнейшем рынке сбыта компании, и резкое падение продаж в Китае (–32%, 14,5 тыс. автомобилей). В Европе (без учета Германии) падение составило 14% (30,2 тыс. авто), в самой Германии — 6% (14,9 тыс.).

Основными факторами снижения показателей в самой компании называют завершение производства бензиновой версии модели 718 и отмену налоговых льгот для электромобилей и гибридов в США. Кроме того, на первое полугодие прошлого года пришлись основные поставки представленного в 2024 году электрического Macan.

Среди модельных рядов наибольшим спросом пользовался Cayenne. За первое полугодие было продано 38 141 автомобиль.

Екатерина Наумова