Аптеки разошлись по инвесторам

Компания «36,6» выкупила 45 аптек «Трика». Стоимость сделки составила 540–700 млн руб. В перспективе аптеки могут быть переведены под один из ключевых брендов группы — «36,6» или «Горздрав». Сделки слияния и поглощения позволяют крупнейшим фармритейлерам наращивать рыночную долю в условиях ограниченного потребительского спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Компания «36,6» выкупила аптечную сеть «Трика», рассказали “Ъ” в самой группе. В периметр сделки вошли 45 аптек и четыре юридических лица — ООО «Трика», «Вега», «Фармтун-6» и «Фармацевтическая гильдия». Сумму и другие условия сделки в компании не привели. Консультант по M&A Иван Пешков оценивает стоимость четырех компаний в 540 млн руб. с учетом стоимости долга. Оценка гендиректора DSM Group Сергея Шуляка — 700 млн руб.

Фармритейлер «36,6» основан в 1991 году Сергеем Кривошеевым и Артемом Бектемировым. Сейчас это одна из крупнейших в России аптечных сетей. В первом квартале 2026 года она заняла пятое место по обороту, следует из данных DSM Group. Он составил 31,3 млрд руб., увеличившись год к году на 7%. Компания сформировала 5% продаж в коммерческом сегменте. В общей сложности на конец первого квартала в группу «36,6» входили 2,8 тыс. аптек в 15 регионах России, работающих под брендами «36,6», «Горздрав» и «ЛекОптТорг».

Аптечная сеть «Трика» существует с 2002 года и позиционируется как сеть низких цен. Владельцами бизнеса, согласно СПАРК, выступают Тигран Шахбазян, Татьяна Петрова, Рубен Асатурян и Карапет Зананян. Бизнесом они владеют фактически в равных долях. Совокупная выручка четырех компаний, вошедших в контур сделки «36,6», в 2025 году составила 1,8 млрд руб., подсчитал господин Пешков. В рейтинге DSM Group по итогам первого квартала «Трика» на 45-м месте с оборотом в 0,8 млрд руб.

В «36,6» поясняют, что приобретение сети «Трика» позволит компании усилить свое присутствие в Москве, Подмосковье и Ярославской области, а также выйти в новый для себя регион — Орловскую область. Расширение географии за счет сделок слияния и поглощения — часть стратегии группы, добавили там. Сергей Шуляк предполагает, что аптеки «Трика» в перспективе будут переведены под бренд «36,6» или «Горздрав», что позволит группе укрепить позиции в регионе. Компания в этом году может договориться о приобретении и других сетей, не исключает он.

Группа «36,6» — не единственный фармритейлер, сделавший ставку на рост бизнеса за счет покупки региональных игроков.

Похожую стратегию реализует «Ригла». Ранее она выкупила сети «Аптека25.рф», «Новая аптека», «Аптеки Миницен», Farmani, «Аптечество» и «Алия».

Такой курс позволяет крупнейшим сетям наращивать присутствие даже в условиях ограниченного спроса. Согласно DSM Group, в январе—мае в российских аптеках было продано 1,8 млрд упаковок лекарственных препаратов. Год к году значение сократилось на 4%. В деньгах емкость рынка увеличилась на 11% год к году, до 1,05 трлн руб. Средневзвешенная стоимость упаковки лекарств при этом увеличилась на 13% год к году, до 469 руб.

Виктория Колганова, Александра Мерцалова