Бандиты оказались террористами

Как стало известно “Ъ”, сотрудники ФСБ, МВД и СКР выявили целую бригаду, связанную с запрещенным и признанным террористическим «Имаратом Кавказ» Доку Умарова. Организатором подполья следствие считает одного из лидеров общины (вирда) последователей Батал-Хаджи Белхороева, а активными участниками — пятерых братьев Муцольговых. Последние материально поддерживали террористов, совершая преступления с недвижимостью в столице. Большую часть группировки задержали в 2025 году за бандитизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Муцольгов

Фото: Оперативная съемка Руслан Муцольгов

Фото: Оперативная съемка

В Главном следственном управлении СКР по Москве на днях возбуждено уголовное дело о создании террористической организации и незаконного вооруженного формирования (НВФ) и участии в них. Их лидером, подозревает следствие, являлся бывший глава общины баталхаджинцев Ибрагим Белхороев.

По версии силовиков, чтобы реализовать свои политические амбиции, он пытался подорвать политическую, экономическую и социальную ситуацию на Северном Кавказе и нарушить нормальное функционирование органов госвласти. При этом у Ибрагима Белхороева, считают силовики, оказались общие интересы с террористом Доку Умаровым и его правой рукой Асланом Бютукаевым. Отряд Ибрагима Белхороева, полагают силовики, в 2007 году вошел в созданную ими организацию «Имарат Кавказ» (признана террористической и запрещена в РФ).

Кроме того, баталхаджинцы, говорится в деле, до декабря 2025 года оказывали материально-техническую, финансовую и иную помощь участникам запрещенного «Имарата» в его террористической деятельности.

Они, например, помогали скрываться его участникам, снабжали их оружием, боеприпасами и взрывчаткой, а также обеспечивали деньгами. Один из известных террористов, Александр Тихомиров (Саид Бурятский), был ликвидирован в 2010 году в селении Экажево, где он прятался у баталхаджинцев. В 2013 году, и также в Ингушетии, убрали Доку Умарова.

Финансами террористов, согласно материалам нового уголовного дела, обеспечивало незаконное вооруженное формирование Руслана Муцольгова, действовавшее в Москве с 2006 года. Его участников — братьев Руслана Муцольгова Аслана, Асхаба и Якуба задержали и арестовали Замоскворецким райсудом в 2025 году. Последним в Ингушетии буквально на днях взяли Магомета Муцольгова, которого доставили в столицу.

По первоначальной версии следствия, бригада промышляла захватом квартир, предприятий, а также коммерческой недвижимости, сопровождая это похищениями и убийствами их владельцев ради денег, которые ее участники оставляли себе. Так, в 2007 году, чтобы захватить акции одной из фармкомпаний, преступники тяжело ранили вначале ее гендиректора, а потом и заместителя. В 2014 году убили хозяина квартиры в доме в центре Москвы, чтобы сделать из нее мини-гостиницу.

Сейчас участники расследования продолжают устанавливать другие эпизоды действий НВФ Муцольговых, проверяя их и на причастность к преступлениям уже террористической направленности.

Об этом, в частности, свидетельствуют тайники со взрывчаткой и оружием, которые делали фигуранты в столичном регионе и Ингушетии.

Поскольку Ибрагим Белхороев был убит в 2018 году (предположительно, преступление связано с борьбой за лидерство в самом же вирде), его уголовное преследование по новому делу будет прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. В свою очередь, Руслану Муцольгову и его братьям в ближайшее время предъявят новые обвинения — в создании террористического подполья, НВФ и банды, по которым они могут провести за решеткой не один десяток лет.

Ранее террористическим было признано и запрещено боевое крыло общины (вирда) последователей Батал-Хаджи Белхороева. Его участникам среди прочего вменяют расстрел в Москве в 2019 году начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, работавшего в столице врачом. Два участника крыла тоже получили пожизненные сроки по приговору 2-го Западного окружного военного суда. Было установлено, что они вооружили автоматами и патронами террористов, напавших в марте 2024 года на посетителей «Крокус Сити Холла». Жертвами теракта стали 149 человек.

Николай Сергеев