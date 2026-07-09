RT сообщил о задержании своего продюсера в Великобритании

Продюсера RT Джеймса Скотта задерживали вечером 8 июля в аэропорту Манчестера, сообщил телеканал. После допроса сотрудники правоохранительных органов отпустили его.

Господин Скотт рассказал, что его задержали по статье закона о противодействии экстремизму. По его словам, это значит, что его «подозревают или обвиняют в нанесении ущерба Великобритании». Его отвели в комнату для допроса, где спрашивали о политических взглядах и связях с Россией. Допрос, по словам продюсера, длился около 2,5 часа.

RT называет задержание журналиста попыткой давления на своих сотрудников. Телеканал напомнил, что летом 2025 года британская полиция допрашивала главу ливанского бюро RT и спрашивала о связях с «Хезболлой».