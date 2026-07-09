Что такое «Имарат Кавказ»

«Имарат Кавказ» (ИК) — террористическая сепаратистская запрещенная организация, придерживающаяся салафитского джихадизма. Ставила целью создание на Северном Кавказе отдельного государства. Провозглашена 7 октября 2007 года Доку Умаровым, президентом непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, признана террористической и запрещена в РФ). Фактически заменила собой ЧРИ, расширив ее деятельность на весь юг России.

8 февраля 2010 года ИК признан террористическим в РФ, его деятельность запрещена. 29 июля 2011 года включен в перечень террористических организаций ООН и США.

В 2011 году группировка стала терять влияние с началом гражданской войны в Сирии и эмиграции радикалов на Ближний Восток. В 2013 году на территории Ингушетии был ликвидирован лидер (амир) группировки Доку Умаров. В 2015 году на территории Дагестана были ликвидированы его преемники Алиасхаб Кебеков и Магомед Сулейманов. Группировка прекратила активную деятельность.

В 2014–2015 годах значительная часть радикалов группировки начала присягать структурам «Исламского государства» и его подразделению «Вилаят Кавказ» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Единовременная численность боевиков группировки, по официальным данным, не превышала 1,5 тыс. человек.

Основными методами борьбы были теракты и нападения на сотрудников силовых ведомств, чиновников, представителей духовенства, поддерживающих российскую власть, и так далее. 17 августа 2009 года в Назрани смертник группировки взорвал здание РОВД в Назрани, погибли 25 человек, около 250 были ранены. В 2009 году группировка взяла на себя ответственность за убийство главы МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова и покушение на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. В том же году группировка совершила подрыв «Невского экспресса» на границе Тверской и Новгородской областей, погибли 28 человек, 132 пострадали. На счету группировки также взрывы в 2010 году на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метро (погиб 41 человек) и теракт в аэропорту Домодедово в 2011 году (погибли 37 человек, 170 пострадали).