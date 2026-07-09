Суд оправдал экс-депутата думы Красноуфимска Гамалиева по делу о стрельбе

Свердловский областной суд отменил приговор первой инстанции и оправдал бывшего председателя думы Красноуфимска Рустама Гамалиева по делу о стрельбе у жилого дома. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор суда первой инстанции из-за несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Ввиду отсутствия состава преступления Рустаму Гамалиеву вынесен апелляционный оправдательный приговор»,— говорится в сообщении.

В мае 2026 года Красноуфимский районный суд признал Рустама Гамалиева виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 750 тыс. руб.

Уголовное дело связано с инцидентом, который произошел ночью 6 декабря 2025 года. По версии следствия, господин Гамалиев, занимая должность председателя думы Красноуфимска, ночью 6 декабря 2025 года вооружился ружьем «Сайга-410», которое имел на законных основаниях. Перейдя во двор многоквартирного дома по ул. Манчажской, он не менее трех раз выстрелил в воздух.

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Полина Бабинцева