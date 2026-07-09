МЧС предупредило свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля

По данным синоптиков, 10 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди и град, предупредили в региональном МЧС. Спасатели рекомендуют жителям отказаться от отдыха на природе, а владельцам частных домов заранее проверить ливневую канализацию и дренажные системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В МЧС напоминают: во время града необходимо по возможности найти укрытие. Если укрытия рядом нет — следует защитить голову руками, одеждой или сумкой. Не рекомендуется прятаться под деревьями — из-за непогоды могут обломиться ветви.

Автомобилистам советуют не заезжать на подтопленные участки. При сильном дожде спасатели рекомендуют остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию и переждать непогоду.

Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в восьми населенных пунктах.

Полина Бабинцева