Kia отозвала более 450 тыс. машин в США из-за риска возгорания

Американское подразделение автоконцерна Kia Corporation отзывает около 463 тыс. машин из-за риска возгорания. Об этом пишет CBS News со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Отзыву подлежат трехрядные кроссоверы Kia Telluride 2020-2024 годов выпуска. В NHTSA уточняют, что электрический двигатель регулировки переднего сиденья может перегреться из-за застревания ручки регулировки или неправильного ремонта при прошлом отзыве, что приводит к возгоранию на стоянке или во время движения.

До ремонта владельцам Kia Telluride рекомендовали парковаться на улице подальше от построек. Дилеры бесплатно соберут электронный предохранитель. О рисках безопасности автомобилистов предупредят по электронной почте 13 августа.