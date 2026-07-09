Западная Европа пережила самый жаркий июнь в истории наблюдений

По данным европейских ученых, июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Западной Европе. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене Службы по изменению климата Европейского союза Copernicus Climate Change Service.

Во время экстремальной жары, обрушившейся на европейские страны в конце месяца, средняя температура воздуха в регионе достигла 20,74°C, что более чем на 3°C превышает средние показатели за июнь в период с 1991 по 2020 год. В нескольких европейских странах побиты месячные и абсолютные температурные рекорды. Также сообщается, что минувший месяц стал вторым самым теплым июнем в мире за всю историю после июня 2024 года.

За последние три месяца в регионе, который определяется Copernicus от Испании и Великобритании до Италии, Германии и части Австрии, регистрируется уже третья интенсивная волна жары. Ученые связывают ситуацию с изменением климата: выбросы парниковых газов от сжигания угля, нефти и газа уже нагрели планету примерно на 1,4°C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Из-за аномальной жары в Европе бушуют сильные лесные пожары. Особенно тяжелой ситуация продолжает оставаться во Франции, Испании, Португалии и Греции.

Подробнее об июньской жаре в Европе и как она справлялась с климатической аномалией — в материале «Еврожара-2026».

Екатерина Наумова