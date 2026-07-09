Тихие мифы

В Нижнем Новгороде завершил свою работу Х фестиваль нового российского кино «Горький фест». Лучшим фильмом жюри выбрало «Тихие смыслы» Александры Андроновой и Антона Белоусова. Лучшим режиссером стал Алексей Федорченко за картину «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде». Итоги фестиваля комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Тихие смыслы»

Фото: Горький фест Кадр из фильма «Тихие смыслы»

Фото: Горький фест

Отчетливое ощущение, что будущие победители десятого «Горького» были показаны в первый же его день, подтвердилось. Главные призы разделили между собой «Тихие смыслы» о знакомстве труппы Нижегородского ТЮЗа со слепоглухонемым мальчиком Петей и его мамой и «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде», снятые самым опытным и титулованным из участников конкурса Алексеем Федорченко. В данном случае совпали даже мнения жюри и работавших на фестивале кинокритиков — по выбору последних лучшим фильмом стали именно «Мифы...».

Это редкое единодушие отразилось и в распределении других призов.

Награду за лучшую драматургию получил фильм Виталия Суслина «Снежинка и снеговик», который неофициальное жюри критиков поставило на второе место. Хронометраж этой ленты меньше 20 минут, но режиссер успевает рассказать трогательную историю маленькой Эрики, которая живет вместе с бабушкой в Нововоронеже. Накануне Нового года девочка лепит во дворе снеговика, и он вдруг становится центром ее маленькой вселенной — каждый вечер она охраняет его от разрушения. Как и все фильмы Суслина, этот, несмотря на снег и холод на экране, проникнут теплом и негромкой любовью к его малой родине, которую режиссер населяет немного странными, но сразу располагающими к себе героями.

За лучшее изобразительное решение жюри наградило короткий метр «Братья» Анны Далингер и Станислава Тихонравова, занявший третье место в кинокритическом голосовании. Визуальный язык — действительно самая сильная сторона этой ленты, героями которой являются два брата, один из которых с особенностями развития. Фильм снят на сверхкрупных планах, из-за чего картинка кажется тактильной, почти осязаемой, в ней действительно чувствуется звенящий летний день, когда происходит действие. Что до актерских работ, здесь показан стереотипный образ «человека дождя», который после участвовавших в конкурсе двух документальных фильмов об особых людях («Тихие смыслы» и «Особые» Павла Буркова) смотрится фальшиво.

Приз за лучшее музыкальное решение получила «Ось» прошлогоднего победителя «Горького» Кирилла Верхозина, награду с которым разделила композитор Наталия Гришанина. Охранник провинциального дома культуры привык наблюдать за выступающими на сцене музыкантами через камеру, которая передает только изображение без звука. Но в его голове звучит собственная музыка, которая дарит ему сверхспособности, и в итоге оказывается, что от него зависит ни много ни мало — судьба нашей планеты. Эта фантасмагорическая 20-минутная лента о бытовом чуде стала одним из самых оригинальных участников конкурса.

Номинация «Лучшая актерская работа» на «Горьком» не делится по гендеру, поэтому в ней победила дружба — приз достался Александру Гридину и Марии Лукьяновой, сыгравшим главные роли в короткометражке «Что ты здесь видишь» Андрея Ионкина.

Видим мы тут довольно шаблонную историю «барышни и хулигана», взаимная симпатия которых не может перерасти ни во что большее, поскольку кругом — провинциальная теснота и гопники, живущие по понятиям. Выбор — уехать автостопом или остаться в родном болоте — герои делают в полном соответствии со своим социальным статусом. Но молодые актеры отыгрывают свои роли искренне и правдиво, а в фильме много точных жизненных деталей, чем мог похвастаться далеко не каждый участник конкурсной программы.

Например, полнометражный дебют Софьи Чигировой «Мон», видимо, предполагался картиной о возвращении к корням и (пере)осмыслении национальной и культурной идентичности, но оказался похож на выступление ансамбля народной татарской песни и пляски, состоящего из декоративных поселян в белых платочках и вышитых зипунах. Впрочем, фестивальная публика разглядела в этом спектакле и жизнь, и слезы, и любовь, вознаградив его призом зрительских симпатий.

Юлия Шагельман