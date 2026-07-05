Стройотряд со смыслами

В Нижнем Новгороде проходит Х фестиваль нового российского кино «Горький фест», в конкурсе которого на равных участвуют игровые и документальные фильмы, полнометражные и короткометражные. О первых претендентах если не на призы, то на любовь фестивальной публики рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Тихие смыслы» Александры Андроновой

Фото: Фома кино Кадр из фильма «Тихие смыслы» Александры Андроновой

Фото: Фома кино

Первый претендент на приз зрительских симпатий и, возможно, на внимание жюри обозначился в первый же конкурсный день. Это документальный фильм Александры Андроновой и Антона Белоусова «Тихие смыслы», действие которого разворачивается в родном для «Горького» Нижнем Новгороде. Труппа Нижегородского ТЮЗа репетирует спектакль по пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо», в основе которой — биография слепоглухой американской писательницы и политической активистки Хелен Келлер и ее учительницы Энн Салливан. Чтобы лучше понять своих героинь, режиссер и актеры обращаются к Юлии Кремневой, воспитывающей слепоглухого 14-летнего сына Петю.

В фильме без особых прикрас показана ежедневная жизнь с ребенком-инвалидом, которая требует очень много терпения, умения выстраивать личные границы и спасительного юмора.

Пожалуй, высокохудожественные вставки, в которых Петя, снятый на зеленом экране, как бы погружается на дно моря и слышит шум волн, тут даже лишние — в картине и так хватает маленьких бытовых чудес, которые со стороны кажутся мелочью, а для родителей и педагогов становятся огромным событием.

При этом искренние и отзывчивые актеры ТЮЗа переплавляют свои наблюдения в игру «на последний ряд галерки» — это второй план картины, тоже по-своему интересный. Зато зрители и спектакля, и фильма переживают по-настоящему: несмотря на то что сентиментальность в «Тихих смыслах» отмерена очень аккуратно, сухих глаз в зале почти не осталось.

Из коротких метров, показанных в первый день конкурса, внимание на себя обратили две ленты, в которых главную роль сыграла молодая актриса Марина Калецкая.

В «Главной роли» Анастасии Куимовой она — побочная любовь коллеги-актера (Дмитрий Ендальцев), в «Последнем дне» Кирилла Логинова — девушка, встречающая конец света на балконе с красным вином и симпатичным соседом (Роман Евдокимов). Оба фильма по-своему обаятельны и дают возможность блеснуть актерам, но оставляют впечатление того, чем, по сути, и являются,— студенческих работ.

А еще один всплеск зрительской любви встретил «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде» Алексея Федорченко. Эта работа одного из самых интересных авторов в современном российском кино доказывает, что его взгляд способен даже заказную корпоративную презентацию «к дате» превратить в фильм, который действительно не стыдно показать на фестивале. «Мифы…» сняты к 55-летию стройотряда «Гефест», организованного студентами Уральского политехнического института в 1970 году и просуществовавшего до 1990-го.

Поначалу смесь воспоминаний уже взрослых, чтобы не сказать пожилых мужчин и женщин в любовно сохраненных куртках-«целинках», сопровождаемых «оживленными» с помощью ИИ черно-белыми фотографиями, и анимационного пересказа истории древнегреческого бога Гефеста кажется междусобойчиком, не требующим участия посторонних. Но свойственная лучшим фильмам Федорченко озорная легкость и юмор, подхваченные авторами анимации, и эмоции самих гефестовцев так заразительны, что ты уже волнуешься за какого-нибудь Витьку, который чудом спасся от падавшей на него кирпичной стены, хотя вот же он, живой, здоровый, седой и морщинистый сидит в кадре.

Рассказы о заработанных на целине бешеных деньгах (тысячи против родительской зарплаты в двести рублей), обрядах посвящения, «половых проблемах», каких-то совершенно кинематографических нарушениях техники безопасности и воспитательной силе ручного труда, конечно, полны ностальгии по стране, которой давно не существует. А на самом деле не существовало и 50 лет назад — это был особый мир, который способны создать только очень молодые люди, у которых все еще впереди. Теперь он стал частью галереи волшебных миров Алексея Федорченко, куда он готов на час или полтора впустить всех желающих, но на финальных титрах с Олимпа придется все-таки сойти.