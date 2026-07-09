На Кубани возобновили работу 177 ранее закрытых АЗС

В Краснодарском крае снижается количество закрытых автозаправочных станций — в настоящее время топливо не отпускают 192 АЗС, тогда как 1 июля в регионе было 369 неработающих заправок. Последние данные о ситуации на топливном рынке Кубани приводит оперативный штаб края. Всего в Краснодарском крае насчитывается 1029 автозаправочных станций.

Наиболее напряженная ситуация с поставками бензина складывается в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Крымском районе, сообщает краевой оперштаб. Федеральные и региональные власти принимают меры для разрешения проблем с топливом, осложняющих сельскохозяйственные работы и курортный сезон на побережье. По указанию правительства РФ объем поставок топлива в Краснодарский край увеличен. На большинстве АЗС Кубани действует ограничение на отпуск топлива в пределах 20–30 литров на один автомобиль. Прекращена продажа бензина в канистры.

Анна Перова, Краснодар