Екатеринбург и индонезийская Самаринда установят побратимские связи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр индонезийского города Самаринда Энди Харун подписали протокол о намерениях установить побратимские отношения между городами. Церемония прошла в формате видеоконференции в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026», сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

«Это событие, как и декларация о стратегическом партнерстве между нашими странами, подтверждает: Россия и Индонезия вышли на новый уровень доверия. Подписание протокола о намерениях между нашими городами — это наш конкретный шаг в поддержку этого курса»,— отметил Алексей Орлов.

Документ станет первым шагом к официальному установлению побратимских связей. Екатеринбург и Самаринда планируют развивать сотрудничество в промышленности, торговле и инвестициях. Также стороны намерены взаимодействовать в сфере образования, подготовки кадров и цифровых технологий. Отдельными направлениями станут экология, развитие городской среды, культура, туризм и социальная сфера.

«Если объединить те преимущества, которые есть у Екатеринбурга, а также инвестиционную привлекательность Самаринды, мы можем наладить выгодное сотрудничество, приносящее пользу нашим государствам»,— сказал Энди Харун.

Самаринда — город в Индонезии, столица провинции Восточный Калимантан на острове Борнео. Население города составляет около 850 тыс. человек. Основу экономики составляют лесная промышленность и добыча угля.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург и Могилев стали городами-побратимами.

Полина Бабинцева