Екатеринбург и Могилев стали городами-побратимами

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Могилевского городского исполнительного комитета Республики Беларусь Сергей Чертков заключили соглашение о побратимстве. Документ был подписан на полях III Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», сообщили в мэрии.

По словам Алексея Орлова, подписание соглашения открывает «новый этап» взаимодействия между городами. Он отметил, что в ближайшее время стороны планируют утвердить двухлетнюю дорожную карту сотрудничества. В ней будут предусмотрены мероприятия, охватывающие различные отрасли и сферы: промышленная кооперация, экспорт, импорт, спорт, культура, образование и молодежная политика.

Особый акцент, по его словам, будет сделан на молодежной политике.«Растут активные молодые лидеры, будущие руководители промышленных предприятий, госсектора, руководители государств. Мы понимаем, от того, насколько удачно мы сформируем доверительное отношение молодежи двух стран друг к другу, будет зависеть будущее наших государств»— добавил глава Екатеринбурга.

«Товарооборот между Екатеринбургом и Могилевом за 2025 год увеличился в два раза. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. У нас общий народ, общая история, и это только начало наших взаимоотношений»,— подчеркнул Сергей Чертков.

Могилев стал восьмым городом-побратимом Екатеринбурга. В 2025 году столица Урала стала городом-побратимом Гомеля (Белоруссия).

