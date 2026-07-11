Сегодня исполняется 75 лет помощнику президента РФ Николаю Патрушеву

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Николай Платонович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Вас знают и уважают как настоящего офицера, человека слова и дела, мудрого руководителя и патриота, посвятившего всю жизнь защите национальных интересов нашей страны. За Вашими плечами — десятилетия безупречной службы, высокого профессионализма и неизменной верности долгу. Ваш подход к укреплению безопасности государства, управленческая школа и личный пример являются безусловным авторитетом для коллег. Сегодня Ваш богатый опыт, блестящая эрудиция, твердость характера и стратегическое мышление продолжают достойно служить общему делу. От всей души желаю Вам, Николай Платонович, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых поводов для гордости!

Сегодня исполняется 47 лет министру экономического развития РФ Максиму Решетникову

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков:

— Уважаемый Максим Геннадьевич! Примите искренние поздравления с днем рождения! Ваша работа на министерском посту — яркий пример сочетания фундаментальных экономических знаний, практического опыта, а главное — неравнодушия к тем, кто всегда стоит за сухими цифрами макропоказателей,— предпринимателям и трудовым коллективам. Высоко ценю Вашу неизменную готовность к конструктивному диалогу с депутатским корпусом. Уверен, что наше взаимодействие и впредь будет столь же плодотворным. Желаю крепкого здоровья, еще больше сил и энергии, новых профессиональных побед и всего самого доброго Вам и Вашим близким.

12 июля исполняется 61 год министру юстиции РФ Константину Чуйченко

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Его поздравляет помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский:

— Дорогой Константин Анатольевич, с днем рождения! Вы не только опытнейший юрист и эффективный управленец, искренне стремящийся сделать лучше нашу правовую систему, но и очень разносторонний, прекрасно образованный, много читающий человек. Мне особенно приятно отметить Ваш искренний интерес к нашей истории. От всей души желаю Вам дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»