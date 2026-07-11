Дни рождения
Сегодня исполняется 75 лет помощнику президента РФ Николаю Патрушеву
Николай Патрушев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:
— Уважаемый Николай Платонович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Вас знают и уважают как настоящего офицера, человека слова и дела, мудрого руководителя и патриота, посвятившего всю жизнь защите национальных интересов нашей страны. За Вашими плечами — десятилетия безупречной службы, высокого профессионализма и неизменной верности долгу. Ваш подход к укреплению безопасности государства, управленческая школа и личный пример являются безусловным авторитетом для коллег. Сегодня Ваш богатый опыт, блестящая эрудиция, твердость характера и стратегическое мышление продолжают достойно служить общему делу. От всей души желаю Вам, Николай Платонович, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых поводов для гордости!
Сегодня исполняется 47 лет министру экономического развития РФ Максиму Решетникову
Максим Решетников
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Его поздравляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков:
— Уважаемый Максим Геннадьевич! Примите искренние поздравления с днем рождения! Ваша работа на министерском посту — яркий пример сочетания фундаментальных экономических знаний, практического опыта, а главное — неравнодушия к тем, кто всегда стоит за сухими цифрами макропоказателей,— предпринимателям и трудовым коллективам. Высоко ценю Вашу неизменную готовность к конструктивному диалогу с депутатским корпусом. Уверен, что наше взаимодействие и впредь будет столь же плодотворным. Желаю крепкого здоровья, еще больше сил и энергии, новых профессиональных побед и всего самого доброго Вам и Вашим близким.
12 июля исполняется 61 год министру юстиции РФ Константину Чуйченко
Константин Чуйченко
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Его поздравляет помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский:
— Дорогой Константин Анатольевич, с днем рождения! Вы не только опытнейший юрист и эффективный управленец, искренне стремящийся сделать лучше нашу правовую систему, но и очень разносторонний, прекрасно образованный, много читающий человек. Мне особенно приятно отметить Ваш искренний интерес к нашей истории. От всей души желаю Вам дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.