В Британии число водителей под наркотиками впервые превысило число пьяных

В Великобритании впервые количество водителей, оштрафованных за вождение под воздействием наркотиков, превысило число пьяных за рулем, сообщает The Times. По данным государственного агентства Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), в прошлом году более 30,7 тыс. водителей были уличены в вождении под наркотиками, тогда как в пьяной езде — 29,7 тыс.

Эксперты уже называют эту ситуацию «эпидемией» и обращают отдельное внимание на молодежь: водители от 17 до 24 лет составляют лишь 6% от всех обладателей прав, но на них приходится почти пятая часть всех подобных правонарушений. При этом водители 17–19 лет совершают вдвое больше таких нарушений, чем все водители старше 60 лет вместе взятые.

С 2022 по 2025 год количество правонарушений в состоянии наркотического опьянения выросло на 28%, в то время как число случаев вождения после употребления алкоголя снизилось на 17% за тот же период. Вместе с тем число смертельных ДТП с участием людей под воздействием запрещенных веществ почти удвоилось с 2015 года.

После выхода этой статистики правительство заявило, что расширит полномочия полиции для борьбы с нарушителями на дорогах и введет новые способы тестирования. В некоторых областях страны уже используются новые тесты, в частности, на оксид азота («веселящий газ»). Полиция вправе провести экспресс-тест на наркотики на месте, но из-за бюрократических процедур результаты анализов будут использованы в деле лишь через несколько месяцев. Все это время водитель может продолжать пользоваться автомобилем.

Екатерина Наумова