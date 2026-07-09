Президент Узбекистана назвал историческим визит в Белоруссию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал историческим свой визит в Белоруссию. По его словам, подписанная сторонами декларация об установлении стратегического партнерства между странами станет началом новой главы двустороннего взаимодействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Считаю, что залогом успеха нашей встречи стала большая подготовительная работа. Я об этом неоднократно говорил, что вся моя команда во главе меня очень серьезно мы готовились к этому визиту. И вот итоги этой подготовки дают тот успешный результат, который мы сегодня видим»,— сказал господин Мирзиёев по итогам переговоров.

Шавкат Мирзиёев находится с визитом в Белоруссии 8-9 июля. Центральная тема переговоров — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. Декларация о стратегическом партнерстве, по словам президента Узбекистана, «подтвердила единый курс на долгосрочное развитие партнерства и дружественных отношений».

Лусине Баласян