Воронежская структура «Газпрома» взыскала со «Святогора» долг за газ

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил очередной иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к юрлицу местной котельной, обслуживающей БСМП №10, ООО «Святогор». С ответчика решено взыскать 28,8 млн руб. задолженности за поставку газа с декабря 2023 года по январь 2024-го. Это следует из картотеки арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структура «Газпрома» инициировала разбирательство в марте 2024 года. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось.

В конце апреля 19-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на решение первой инстанции по иску о банкротстве «Святогора». С соответствующим заявлением в апреле 2024 года в суд обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», размер требований составлял 5,4 млн руб. В декабре 2024-го иск структуры «Газпрома» оставили без рассмотрения, было назначено заседание по рассмотрению заявления ПАО «ТНС энерго Воронеж». Поставщик электроэнергии сообщил о наличии задолженности на 21,9 млн руб. В феврале этот иск признали необоснованным, производство по делу прекратили.

В августе 2023 года бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщал о планах по продаже котельной «Святогора» «другому собственнику, который готов оперативно погасить задолженность [перед «Газпромом»] и эксплуатировать источник теплоснабжения». Планировалось, что, если сделка не состоится, муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть» «подхватит объект» и обеспечит его работу. О совершении сделки после этого не сообщалось. В ЕГРЮЛ нет информации о смене собственника компании, единственным владельцем остается Николай Козко.

Алина Морозова