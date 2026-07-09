Путин присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Эйфману
Хореограф и балетмейстер Борис Эйфман удостоен звания Героя Труда России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Господину Эйфману вручили награду «за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность», следует из документа.
Борис Эйфман возглавляет Академический театр балета в Санкт-Петербурге. Он лауреат государственных и театральных премий, в том числе «Бенуа танца» и «Золотая маска». Имеет звание народного артиста России.