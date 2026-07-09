Путин присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Эйфману

Хореограф и балетмейстер Борис Эйфман удостоен звания Героя Труда России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господину Эйфману вручили награду «за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность», следует из документа.

Борис Эйфман возглавляет Академический театр балета в Санкт-Петербурге. Он лауреат государственных и театральных премий, в том числе «Бенуа танца» и «Золотая маска». Имеет звание народного артиста России.