Защиту промышленных предприятий Кузбасса усилили из-за угрозы атак БПЛА

Власти Кемеровской области усилили защиту нескольких ключевых промышленных объектов, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в Telegram. Такие шаги предприняли из-за атаки беспилотников ВСУ на соседнюю Омскую область.

«Для Кузбасса рисков пока нет, но меры безопасности нам необходимо предпринимать»,— сообщил глава региона. В частности, он поручил ограничить движение грузовых автомобилей через Кемерово и по маршрутам, проходящим вблизи крупных промышленных предприятий. Въезд будет разрешен только тем фурам, которые идут до пункта назначения внутри города, их грузы будут досматривать.

Этот принцип необходимо распространить и на центры муниципалитетов, отметил губернатор. Он распорядился запретить остановку и стоянку фур вблизи критически важных объектов. Кроме того, Илья Середюк поручил подготовить стандарт оснащения укрытий, в том числе подвалов многоквартирных домов. Все эти помещения необходимо привести в надлежащее санитарное состояние и обеспечить запасами воды, подчеркнул губернатор.

6 июля произошла массированная атака беспилотников на Омскую область. Дроны ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу. В Омской и Новосибирской областях объявили беспилотную опасность, были введены ограничения на полеты в аэропортах Омска и Новосибирска.