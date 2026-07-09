Защиту промышленных предприятий Кузбасса усилили из-за угрозы атак БПЛА
Власти Кемеровской области усилили защиту нескольких ключевых промышленных объектов, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в Telegram. Такие шаги предприняли из-за атаки беспилотников ВСУ на соседнюю Омскую область.
«Для Кузбасса рисков пока нет, но меры безопасности нам необходимо предпринимать»,— сообщил глава региона. В частности, он поручил ограничить движение грузовых автомобилей через Кемерово и по маршрутам, проходящим вблизи крупных промышленных предприятий. Въезд будет разрешен только тем фурам, которые идут до пункта назначения внутри города, их грузы будут досматривать.
Этот принцип необходимо распространить и на центры муниципалитетов, отметил губернатор. Он распорядился запретить остановку и стоянку фур вблизи критически важных объектов. Кроме того, Илья Середюк поручил подготовить стандарт оснащения укрытий, в том числе подвалов многоквартирных домов. Все эти помещения необходимо привести в надлежащее санитарное состояние и обеспечить запасами воды, подчеркнул губернатор.
6 июля произошла массированная атака беспилотников на Омскую область. Дроны ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу. В Омской и Новосибирской областях объявили беспилотную опасность, были введены ограничения на полеты в аэропортах Омска и Новосибирска.
Атаки беспилотников на промышленные объекты России происходят регулярно. Власти различных регионов, включая Татарстан, Самарскую, Пензенскую, Нижегородскую, Саратовскую и Оренбургскую области, подтверждали подобные инциденты и вводили меры безопасности, такие как ограничения на полеты в аэропортах. Например, в Татарстане в январе 2025 года беспилотники пытались атаковать промышленные предприятия, а в Нижегородской области в мае 2026 года после атаки БПЛА загорелись два промышленных объекта.
Губернаторы регионов, такие как Радий Хабиров в Башкирии и Вячеслав Федорищев в Самарской области, активно обсуждают усиление обороны критически важных предприятий и обеспечение безопасности населения в условиях частых атак беспилотников. В некоторых случаях, как, например, в Сызрани и Новокуйбышевске Самарской области, беспилотники наносили удары по промышленным объектам, а в Тюменской области усиливают защиту объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от возможных атак дронов. Помимо промышленных объектов, под угрозу попадают аэропорты, что приводит к временной приостановке их работы для обеспечения безопасности полетов в Москве, Калуге, Чебоксарах, Казани, Краснодаре, Ульяновске, Пензе, Геленджике, Саратове и Волгограде.
Российские компании совместно с властями обсуждают создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак БПЛА на промышленные предприятия. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что страны НАТО совершенствуют беспилотные системы, и подчеркнул необходимость инвестиций в новые инструменты для защиты предприятий. Минэнерго также разрабатывает меры безопасности для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), включая установку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», после атак на НПЗ в Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, а также в Краснодарском крае.