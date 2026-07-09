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Суд не стал арестовывать жителя Березовского за стрельбу по ребенку

Березовский городской суд избрал меру пресечения Дмитрию Домрачеву, который накануне открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Суды Свердловской области

Фото: Суды Свердловской области

Органами предварительного расследования мужчина обвиняется в том, что, находясь на территории одного из СНТ в Березовском, он, вооружившись предметом, используемым в качестве оружия, выстрелил в сторону подростка. В результате несовершеннолетний получил телесное повреждение — кровоподтек левого плеча.

Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении фигуранта под стражу. Вместо этого ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что Домрачеву не понравилось то, что подростки шли по его участку, а замечание так не делать проигнорировали.

Полина Бабинцева

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