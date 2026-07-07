СКР возбудил дело о хулиганстве после стрельбы по подросткам в Березовском

В одном из коттеджных поселков Березовского (Свердловская область) 42-летний мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящий момент с участием фигуранта проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия. Следователи также выясняют причины и условия, которые способствовали произошедшему.

«Следователем СК России по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется характеризующий материал. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних, будут проведены соответствующие экспертные исследования»,— добавили в ведомстве.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность подозреваемого установили «по горячим следам». Им оказался местный предприниматель, ранее не судимый.

«Пневматический пистолет марки "Спорт-306-М" и комплект боеприпасов в виде металлических шариков сыщики изъяли и передали для дальнейшего разбирательства нашим коллегам из СКР в качестве вещдока. Произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер. Гражданину не понравилось то, что подростки шли по его участку, а замечание так не делать — проигнорировали. Мужчина попыток скрыться от представителей МВД не предпринимал: когда оперуполномоченные ему позвонили и потребовали прибыть для дачи пояснений, он добровольно это сделал. Разбирательство продолжается»,— сообщил полковник Горелых.

Полина Бабинцева