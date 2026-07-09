Обвиняемый в убийстве экс-участник ОПГ «Центровые» Горшунов ушел на СВО

Уголовное дело в отношении выходца из ОПГ «Центровые» Сергея Горшунова (Сын), обвиняемого в убийстве, приостановлено в связи с его уходом на специальную военную операцию (СВО), передает 66.ru. Соответствующее ходатайство было подано военным комиссаром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Горшунов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Горшунов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сергей Горшунов обвинялся в убийстве президента АО «Европейско-Азиатская компания» Виктора Терняка и покушении на телохранителя и водителя бизнесмена. Преступления были совершены в сентябре 1992 года — Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела 22 июня 2026 года. По версии следствия, инициатором расправы мог стать глава ОПГ Олег Вагин.

В начале 90-х Виктор Терняк был известным предпринимателем в Екатеринбурге. Предполагается, что он помог ОПГ «Уралмаш» получить контроль над Центральным рынком, ранее находившимся под влиянием «Центровых». Следствие считает, что после этого лидеры «Центровых» решили его убить.

Подробности уголовного дела — в материале «Сыну нашли дело»

Ирина Пичурина