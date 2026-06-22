Сыну нашли дело

Кировский районный суд Екатеринбурга 22 июня начал рассматривать уголовное дело Сергея Горшунова (Сын), выходца из крупной ОПГ «Центровые». Его обвиняют в убийстве президента АО «Европейско-Азиатской компании» Виктора Терняка и покушении на телохранителя и водителя бизнесмена, совершенных в сентябре 1992 года. По версии следствия, инициатором расправы может быть глава ОПГ Олег Вагин. Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности, не возражала и потерпевшая. Однако против этого, как и проведения разбирательства в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения, выступил гособвинитель. Подсудимый вину признал полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кировский райсуд Екатеринбурга смог приступить к рассмотрению уголовного дела экс-участника ОПГ «Центровые» Сергея Горшунова (Сын) лишь спустя год после окончания расследования. На предыдущих судебных заседаниях обвиняемый отсутствовал. В сентябре 2025 года выяснилось, что он был арестован Таганским районным судом Москвы по другому уголовному делу - о мошенничестве (ст.159 УК РФ). По нему в апреле этого года его осудили на 4,5 года колонии, после чего этапировали в Екатеринбург.

Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, на заседание пришли и потерпевшие – вдова убитого Виктора Терняка Вероника Терняк, его бывшие телохранитель Дмитрий Новик и водитель Антон Трегубенко. Сторона защиты подала ходатайство о прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности — прошло более 33 лет с момента убийства. Потерпевшие не стали возражать. Но суд отказал в этом, как и в проведении процесса в особом порядке в связи с тем, что фигурант заключил досудебное соглашение. Против этого выступил гособвинитель: по его словам, Сергей Горшунов не выполнил условия сделки, не дав показания по другим уголовным делам.

С этим обвиняемый был не согласен: «Я дал исчерпывающие показания по поводу двух или трех уголовных дел. Это уголовное дело полностью основывается на моих показаниях».

Сергею Горшунову инкриминировали умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из хулиганских побуждений (п. «б» ст. 102 УК РСФСР) и покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно двух лиц (ч. 2 ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР).

По версии следствия, в 90-х в Свердловске была создана ОПГ «Центровые» силами Олега Вагина и Михаила Кучина. Они вовлекали в группировку других членов, координировали их работу, покупали огнестрельное оружие. Именно они якобы вовлекли и ОПГ Сергея Горшунова. Кроме того, следствие считает Олега Вагина и Михаила Кучина инициаторами убийства Виктора Терняка.

Как писал «Ъ-Урал», в начале 90-х Олег Вагин имел репутацию крупного предпринимателя и значительное влияние в сфере торговли, сервиса и развлечений. В 1991 году он считался главным лидером ОПС «Центровые». 26 октября 1992 года был убит у подъезда собственного дома в центре Екатеринбурга. Следствие установило, что за смертью Олега Вагина стояли представители ОПС «Уралмаш».

В начале 90-х Виктор Терняк был известным предпринимателем в Екатеринбурге. Он одним из первых кооператоров открыл в городе кафе «Семейное». Ранее он сотрудничал с «Центровыми», но позже решил заняться бизнесом вместе с конкурирующей группировкой «Уралмаш». Предполагается, что Виктор Терняк помог «уралмашевцам» получить контроль над Центральным рынком, ранее находившийся под влиянием «Центровых». Следствие считает, что после этого лидеры «Центровых» предложили Сергею Горшунову и некому Миронову убить Виктора Терняка. Они передали киллеру автомобиль и пистолет Макарова.

Утром 8 сентября 1992 года Сергей Горшунов с Мироновым подъехал к дому Виктора Терняка по ул. Первомайская в Екатеринбурге. Находясь в машине, сообщник Сергея Горшунова показал фотографию бизнесмена и передал исполнителю пистолет. Вскоре киллер спрятался около выезда из двора. Когда машина, в которой ехали Виктор Терняк и другие пострадавшие, двинулась с места, подсудимый подошел к переднему сиденью и пять раз выстрелил в предпринимателя, целясь в сердце. Чтобы убрать свидетелей, он два раза выстрелил в Дмитрия Новика и один в Антона Трегубенко. Оба выжили.

Телохранитель успел довезти Виктора Терняка до больницы, но спасти его медики не смогли. Горшунов попал под подозрение сразу после убийства — Дмитрий Новик опознал его по фотопортрету. Но впоследствии уголовное преследование Сергея Горшунова было прекращено. Возобновили его лишь спустя 32 года.

Артем Путилов