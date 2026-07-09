Интеллект в законе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Шварц

Фото: Из личного архива Ольги Шварц Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Шварц

Фото: Из личного архива Ольги Шварц

Инновационные технологии и генеративный искусственный интеллект (ИИ) трансформируют юридическую профессию по всему миру. Но с ростом использования сервисов ИИ следует учитывать возникающие в связи с этим риски. В 2024–2025 годах органами адвокатских сообществ в разных юрисдикциях были приняты руководства по использованию инструментов генеративного ИИ, в том числе в Англии и Уэльсе, Австралии, Германии, Канаде, США, Франции. Все документы носят рекомендательный характер и направлены как на определение возможных рисков использования ИИ адвокатами, так и на выработку возможной линии поведения, которая бы соответствовала профессиональным и этическим требованиям к адвокатской деятельности. Если обобщить принятые стандарты, можно свести их к нескольким основным пунктам.

Профессиональная и технологическая компетентность. Адвокаты должны уметь использовать технологии, которые разумно доступны и соответствуют области их практики и обязанностей. Адвокаты должны понимать риски и преимущества ИИ, включая потенциальную предвзятость, галлюцинации и неточности данных.

Соблюдение адвокатской тайны. Адвокаты не должны вводить конфиденциальную информацию о клиентах в общедоступные или незащищенные инструменты генеративного ИИ, поскольку входные данные могут быть использованы для генерации будущих результатов и стать публичными.

Открытость в общении с клиентами. Адвокаты должны честно и открыто информировать клиентов обо всей известной им информации, которая может повлиять на интересы клиентов в их юридических делах. В том числе следует сообщать о намерениях использовать генеративный ИИ и объяснять, как именно будет применяться эта технология (например, для анализа, проверки документов, подготовки к суду).

Ответственность и человеческий контроль. Именно адвокаты отвечают за точность представленных материалов и результаты работы.

Инструменты ИИ следует рассматривать как неюридических помощников, требующих строгого человеческого контроля.

Следует избегать чрезмерной и неоправданной опоры на ИИ-сервисы, поскольку они могут поставить под угрозу или даже помешать независимому юридическому суждению.

Взимание гонораров, которые являются справедливыми, разумными и соразмерными. Время, затраченное адвокатом на обучение или освоение инструментов ИИ, как правило, не должно оплачиваться клиентами. Счета клиентам должны отражать юридическую работу, выполненную сотрудниками, и не приводить к неоправданному увеличению затрат по сравнению с традиционными методами работы (например, из-за дополнительного времени, затраченного на проверку или внесение коррективов).

Выявление возможных нарушений исключительных прав и ассоциаций с брендом. Адвокат должен критически оценивать как данные, предоставляемые большим языковым моделям (ChatGPT и другие), так и созданный ими контент, чтобы не допустить нарушений чужой интеллектуальной собственности.

Соблюдение требований профессиональной этики. Безответственное использование ИИ может привести к суровым и неприятным последствиям, включая иски о халатности, нарушении конфиденциальности или защиты данных, клевете, нанесении ущерба репутации, а также к нарушениям профессиональных правил и обязанностей, ведущим к дисциплинарным взысканиям.

Вхождение ИИ в юридическую сферу неизбежно и одновременно революционно. При освоении этого дивного нового мира именно те, кто ответственно и творчески использует возможности ИИ, будут лучше подготовлены к будущему юридической профессии.

Ольга Шварц, советник Федеральной палаты адвокатов РФ