«У каждого человека есть когнитивная погода»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мы привыкли объяснять это ленью, отсутствием силы воли или дисциплины. Но кажется, дело не только в них. Недавно канадские ученые признали, что у каждого человека есть так называемая когнитивная погода. Бывают дни, когда мозг работает невероятно четко, а бывает, что разум становится точно ежик, потерянный в белесом тумане. И разница между этими состояниями может стоить почти полутора часов продуктивности.

Исследователи в течение 12 недель наблюдали за испытуемыми, которые каждый день проходили короткие тесты. Когда участники были ментально сильнее, они не только справлялись, но и выбирали более сложные задачи — всё двигалось как по маслу. А в период когнитивного спада откладывали даже простые бытовые дела. Причем с таким сталкивались даже самые организованные и дисциплинированные тестируемые. Кажется, мозгу все равно, насколько вы хотите быть продуктивным: у него есть свое расписание.

Сегодня — покорение вершин, а завтра — экономия ресурсов. Ученые даже попытались перевести всё в понятные цифры: самый продуктивный день отличается от «ленивого» на 80 минут эффективной работы. Компаниям стоит взять это на заметку! От чего зависит эта настройка? Всё банально: хороший сон, время суток, настроение и отсутствие хронического переутомления.

На короткой дистанции мы можем мобилизоваться без отдыха и даже быть эффективнее, но если повторять это каждый день, результат окажется обратным. Как иронично: мы постоянно ищем приложения для тайм-менеджмента, осваиваем новые техники и секреты успешных людей, требуя от себя всё большей производительности. Возможно, самый недооцененный инструмент — оставить в покое свою продуктивность.

Анна Кулецкая