«Трансатлантический дефицит доверия дорого обойдется НАТО»

В Анкаре состоялась встреча руководителей стран НАТО и председателя альянса. Это событие стало одной из главных тем обсуждения в международной прессе. Многие обозреватели отмечают, что, несмотря на ставшее уже привычным эксцентричное поведение Дональда Трампа, саммит принес определенные результаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

The New York Times (Нью-Йорк, США) После оскорблений союзников на саммите НАТО Трамп заявил, что они его любят Все началось с того, что он оскорбил значительную часть Европы во время утренних заседаний. А спустя всего несколько часов закончилось заявлением о том, что все это было одним большим сеансом единения. В действительности, похоже, что по итогам саммита был все-таки достигнут некоторый прогресс. НАТО пообещало выделить Украине военную помощь в размере $80 млрд в этом и следующем году. Хотя это представляет собой сочетание как предыдущих, так и новых обязательств. Одной из главных тем саммита этого года стало решение европейских лидеров о том, выгодно ли им наконец отказаться от формальностей и дать отпор господину Трампу — как это уже начали делать лидеры Испании и Италии. Время, когда все главы европейских государств пытались вести себя дружелюбно с непостоянным американским президентом, определенно прошло.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Трамп доминирует на саммите, а НАТО обещает увеличить оборонный бюджет и оказать поддержку Украине Под усиливающимся давлением со стороны Трампа лидеры НАТО договорились увеличить расходы на оборону и развивать военно-промышленный потенциал альянса, включая противовоздушную и противоракетную оборону. На саммите также наблюдалось некоторое взаимопонимание между Зеленским и Трампом, которые вместе выступили перед журналистами перед встречей на полях мероприятия. В заключительной декларации НАТО также содержится призыв к Ирану уважать свободу судоходства в Ормузском проливе и подтверждается, что Ирану нельзя позволить приобрести ядерное оружие.

The Economist (Лондон, Великобритания) НАТО выжило после непредсказуемого и напряженного саммита с Дональдом Трампом Европейские союзники выдохнули с облегчением, когда НАТО пережило очередную встречу с господином Трампом. «На самом деле мы вполне довольны»,— сказал один европейский чиновник. «Мне нравится, когда друзья иногда ссорятся просто потому, что могут; это делает нас сильнее»,— утверждает генсекретарь НАТО Марк Рютте. Тем не менее союзники не спешат повторять этот опыт. Следующий саммит должен пройти в Албании, но лидеры преднамеренно не назвали его дату. Кто-то полагает, что отныне саммиты вообще надо проводить не каждый год, а раз в два года. Чем меньше встреч с господином Трампом, тем меньше кризисов в семье.

Die Zeit (Гамбург, Германия) Чертовски дорогое шоу В эти трамповские времена индивидуальные отношения заменяют институциональные. И это явно видно в Анкаре. Разговаривать с Трампом все равно что с Путиным: главное — постоянно удерживать внимание президента. Преподносить ему факты, которые не вписываются в его картину мира, но делать это так, чтобы его не обидеть. Эта затянувшаяся борьба также ставит вопрос о том, что же на самом деле представляет собой НАТО? Оборонный альянс, как это говорится в договоре НАТО? Или это что-то вроде клуба по содержанию американских баз, дающих глобальную проекцию силы? Если добавить сюда вечные сомнения в фундаментальной природе альянса, тогда НАТО теряет одну из своих ключевых функций: надежное сдерживание… Сейчас неясно, когда будет следующий саммит. Но вполне очевидно, почему с ним могут не спешить: если единственная его цель — «справляться с президентом США», то такие встречи больше отвлекают, чем приносят пользу. Тогда это просто чертовски дорогое шоу.

The Globe and Mail (Торонто, Канада) Был ли саммит НАТО успешным? Зависит от того, что под этим понимать Когда господин Трамп обрушился с критикой на НАТО за неспособность поддержать войну, которую Америка сама же начала против Ирана, он в корне неверно истолковал цель, обязательства и историю альянса. НАТО никогда не задумывалось как всеобщая гарантия поддержки в войнах, инициированных одним союзником. Иран не был проверкой лояльности, которую союзники провалили, как утверждал господин Трамп; НАТО об этом не спросили. А возобновившиеся призывы господина Трампа к включению Гренландии в состав США подрывают смысл существования альянса. Многие из союзников вернутся домой с чувством удовлетворения от того, что им как будто удалось наладить отношения с США. Это было прагматично и необходимо. Но возник трансатлантический дефицит доверия, который дорого обойдется НАТО, и на его восстановление потребуется немало времени.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик