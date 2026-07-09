Бумажный марафон

В Московском музее современного искусства проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф». Известный режиссер, автор «Мимино», «Осеннего марафона» и «Кин-дза-дза!» предстает в необычной ипостаси — как художник-график. Свою линию на листе он вел как в фильмах — легко, изящно и порой уморительно смешно. И на съемках часто отталкивался от образов, родившихся именно на бумаге, правда, далеко не все из них выдерживали столкновение с грубой реальностью. Рассказывает Ксения Воротынцева.

Вселенная Георгия Данелии масштабна и многогранна: смех тут соседствует с печалью, любовь к Грузии — с не менее пылкими чувствами в адрес Москвы, а сатира, даже самая острая, каким-то чудом не превращается в сарказм. Его фильмы отличает особая гуманистическая оптика: «маленький человек» у Данелии никогда не выглядит мелким — даже в пьянице и балаболе Афоне можно разглядеть симпатичные черты.

Выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф» (кураторы — Ольга Турчина, Кирилл Данелия) показывает, что многие замыслы режиссер сначала воплощал на бумаге — искал образы персонажей, рисовал подробную раскадровку.

Это было не обычное упражнение, а своеобразный способ мышления. Свои фильмы он всегда продумывал визуально — как писатели порой слышат внутренним слухом целые предложения, прежде чем решаются их записать.

Хорошо известно, что любовью к изобразительному искусству отличались многие режиссеры. Начиная с Феллини, в молодости зарабатывавшего карикатурами, до Параджанова, создававшего умопомрачительные коллажи, или Дэвида Линча с его мистическими гротескными картинами. Георгий Данелия признавался, что попал в Московский архитектурный институт почти случайно — за компанию с приятелем. И долго «хромал» в учебе, пока однажды не решил рисовать так, как ему нравится,— жирной, своенравной линией, вызвавшей у преподавателя восторг. Он оказался талантливым графиком и долго держался за это мастерство.

Собственно, именно рисунки помогли Данелии перенестись из мира проектных институтов на съемочную площадку. Раскадровка чеховского «Хамелеона» впечатлила Михаила Калатозова — так Данелия попал в его мастерскую на Высших режиссерских курсах при «Мосфильме». На выставке можно увидеть эти небольшие рисунки, сделанные уверенной поставленной рукой. Надо сказать, ранние раскадровки Данелии, например, к «Сереже» — где сыграли Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева — выполнены с особой точностью и не выглядят вспомогательными материалами.

Впоследствии, накопив уверенность как режиссер, Данелия уже реже опирался на рисунки, и они становились все более размашистыми, небрежными. И тем не менее совсем обойтись без них не мог. Он постоянно рисовал: на выставке можно увидеть множество «почеркушек», созданных между делом. Возможно, их даже в избытке, и некоторые можно было оставить за скобками: выставка и так получилась внушительной — более 500 работ и 2 этажа.

Показанные здесь вещи — а это еще и фотографии со съемок, афиши, листы из сценариев — разбиты по фильмам. Зритель может увидеть, как тщательно Данелия придумывал облик персонажей «Кин-дза-дза!».

Или посмотреть на его быстрые портреты — часто насмешливо-гротескные (Софико Чиаурели), хотя есть и вполне лиричные (Галина Волчек). Себя Данелия тоже рисовал, в том числе в весьма неожиданном и даже карикатурном виде.

Любопытны и вещи из его коллекции: от натюрморта Кирилла Зданевича или картин Резо Габриадзе, с которым Данелия написал не один блестящий сценарий, до графики Федерико Феллини и Тонино Гуэрры. Особую пронзительную ноту вносят материалы, оставшиеся от нереализованных проектов Данелии. Вроде рисунков к внезапно закрытому «Хаджи-Мурату» или ярких гуашевых скетчей к «Вождю краснокожих» (тоже неосуществленному), которые заставили режиссера задуматься о мультипликации. Мечту удалось воплотить в жизнь гораздо позднее, в мультфильме «Ку! Кин-дза-дза» (2012), и жаль, что для Данелии, обожавшего Диснея, Миядзаки, Хитрука, эта работа стала последней.