Воронежский «Факел» набрал скаутов для создания команды под РПЛ

Укомплектован скаутский отдел «Факела», сообщила пресс-служба футбольного клуба 9 июля. «Огнеопасные» заключили договоры с Антоном Кийко (экс-скаут «Пари НН»), Андреем Ложкиным (экс-тренер «Зенита-Ижевска», «КАМАЗа», «Мурома», был внештатным скаутом клубов РПЛ) и Никитой Маляровым (экс-игрок «Шинника», «Кубани», «Оренбурга» и других клубов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ФК «Факел» Дмитрий Кондратов на встрече с болельщикам

Фото: ФК «Факел» Генеральный директор ФК «Факел» Дмитрий Кондратов на встрече с болельщикам

Фото: ФК «Факел»

«Специалисты будут изучать различные лиги и формировать списки футболистов, которые могут заинтересовать наш клуб»,— заявили в пресс-службе.

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов в своем Telegram-канале отметил, что у каждого из подписанных специалистов — «хорошая насмотренность и разные связи в футбольном сообществе»

«При принятии решения для меня были важны два фактора. Первое: четкое распределение обязанностей. Наши новые сотрудники хорошо знают футбольные рынки разных стран — мы предельно ясно оговорили, кто какие лиги мониторит. И кто помогает искать клубы тем футболистам «Факела», с которыми мы хотели бы расстаться»,— заявил господин Кондратов.

По его словам, в такой конфигурации клуб проработает до конца трансферного окна. Также гендиректор сказал, что руководство клуба «вышло за пределы своих финансовых возможностей» — содержание скаутского отдела и спортивного директора, который скоро появится у «огнеопасных», будет обходиться в ту же сумму, что и предыдущий спортивный блок.

«Сразу скажу, что будет делать в такой структуре спортивный директор — он будет важнейшим звеном между мной и командой. Спортивный директор должен помогать наставнику команды в управлении коллективом, быть авторитетом для игроков, принимать и болезненные решения, а также озвучивать их. Клуб состоит не только из приятных новостей»,— подчеркнул Дмитрий Кондратов.

Предыдущим спортивным директором «Факела» был Кирилл Котов. Он и старший селекционер Александр Самедов покинули клуб в один день с уходом бывшего гендиректора Романа Асхабадзе — 15 июня.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что 7 июля воронежский «Факел» обыграл «Ростов» со счетом 3:1 в первом из двух спаррингов в рамках летних сборов. Голами в составе «огнеопасных» отметились Белайди Пуси, Аксель Гнапи и Максим Турищев. Второй сбор проходит в период с 3 по 16 июля, и «Факел» еще раз сыграет с «Ростовом» в среду, 15 июля.

Денис Данилов