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В Кисловодске начали проверку после сообщений о минировании больницы и санатория

Сообщения о минировании больницы и санатория поступили в Кисловодске, сообщил глава города Евгений Моисеев. Экстренные службы проводят проверку в учреждениях.

«На место оперативно выехали специалисты экстренных служб, в том числе кинологи с собаками. Мы принимаем все меры для обеспечения безопасности наших жителей»,— заявил господин Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

Речь идет о городской больнице Кисловодска и санатории МЧС, передает агентство.

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