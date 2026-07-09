В Кисловодске начали проверку после сообщений о минировании больницы и санатория

Сообщения о минировании больницы и санатория поступили в Кисловодске, сообщил глава города Евгений Моисеев. Экстренные службы проводят проверку в учреждениях.

«На место оперативно выехали специалисты экстренных служб, в том числе кинологи с собаками. Мы принимаем все меры для обеспечения безопасности наших жителей»,— заявил господин Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

Речь идет о городской больнице Кисловодска и санатории МЧС, передает агентство.