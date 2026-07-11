Сегодня исполняется 50 лет генеральному директору Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарду Запашному

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдгард Запашный

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Эдгард Запашный

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Его поздравляет иллюзионист, сценарист Сергей Сафронов:

— Эдгард, я никогда не забуду, как много лет назад после окончания шоу по традиции ты взял микрофон и перед многотысячным стадионом зрителей сказал, что если бы у тебя были еще братья, то ты бы хотел, чтобы это были Сафроновы. И с тех пор мы считаем тебя старшим братом. Мы всегда равняемся на тебя и берем в пример. Счастье быть с тобой рядом! Когда мы едем на новые территории вместе, в военные госпитали и детские дома, я чувствую, что мы словно плечом к плечу делаем что-то очень хорошее и важное. И я вижу, как ты это делаешь с чистым сердцем. Как говорят в цирке, «без травм». Я желаю тебе крепкого здоровья, процветания семье и мирного неба! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»